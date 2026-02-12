La batalla cultural y los ‘ismos’, según Kast y Boric

Tanto presidente electo como el saliente, ponen cada uno la bandera de sus luchas. El republicano lo hizo desde Europa, y el frenteamplista, en La Moneda

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Chile, que se envía todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Muy buen jueves, queridos lectores:

La primera semana del verano de este muy caluroso febrero, el presidente electo, José Antonio Kast, que ya se ha ido de vacaciones, culminó su breve pero simbólica gira a Europa. Allá, por primera vez en meses dejó de referirse, exclusivamente, a su tema de campaña, circunscrito al “Gobierno de emergencia”. Como da cuenta este artículo de EL PAÍS, rodeado de líderes de grupos conservadores y patriotas, en un foro que se realizó en el Parlamento Europeo, en Bruselas, habló como lo hacía antes de su tercer intento de llegar a La Moneda: llamó a promover la “vida, la familia, la verdad y la libertad”, y a hacerle frente a los “ismos” de las izquierdas, entre ellos, el “indigenismo radical” y el “feminismo ideológico”. Un “poder malentendido”, añadió, por lo que había que dar una “batalla cultural, política y moral”.

Las palabras de Kast, por estos días de vacaciones en el sur, no solo han dado material para varios columnistas chilenos, sino también para el presidente Gabriel Boric. Si el republicano se ha distendido en la víspera de asumir en el Gobierno, y se mostrado en una versión que no se escuchó durante su campaña, también lo ha hecho Boric. Y este lunes, al promulgar que la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, ocupó la tribuna en La Moneda para hablar de Kast, aunque sin mencionar su nombre: “Esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ‘ismos’, creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

Le respondieron desde republicanos, el próximo ministro de Obras Públicas, con una curiosa frase, “también es una batalla cultural llegar temprano a la oficina”, y el presidente del partido, que por los ‘ismos’ a los que se refirió Boric, dijo que “no se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”.

En las formas, las controversias podrían continuar, lo sabemos. Pero, en el fondo, lo que ha ocurrido es que en la víspera de que Kast llegue a La Moneda, y que Boric la deje, cada uno ha puesto una bandera en su batalla cultural. La pregunta es que si ambos seguirán en la misma línea a partir del 11 de marzo; el primero desde el oficialismo con la batalla que destacó en Europa, y el segundo en la oposición.

