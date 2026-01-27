El hechizo de danzar con 53 frases coreográficas
‘In C’, inspirada en la creación minimalista homónima de Terry Riley, fue una de las 24 obras internacionales presentadas en el Festival Teatro a Mil que se despide este 30 de enero con una intervención urbana, la proyección de una película y una pieza teatral
Cuando los bailarines se suben al escenario para interpretar In C. los movimientos se transforman en evolución en tiempo real, una composición que depende del criterio de cada quién y donde los cuerpos espontáneamente armonizan sus movimientos. La obra de danza de la alemana Sasha Waltz, inspirada en la creación minimalista homónima del compositor musical estadounidense Terry Riley, cautivó a los chilenos en el Festival Internacional Teatro a Mil durante sus tres funciones: el 8, 9 y 10 de enero.
El hechizo de esta obra, que en esta ocasión fue interpretado por los bailarines del Ballet Nacional Chileno (BANCH), está en la libertad de improvisar a través de sus 53 frases coreográficos. Así sea vista cien veces, siempre habrá asombro, nunca serán los mismos movimientos. Esta danza contemporánea de Waltz, nacida y estrenada virtualmente en la pandemia, debutó en las salas de Chile en Teatro a Mil, este 2026. Pero la coreógrafa alemana ya había maravillado al público de este país sudamericano con otros espectáculos, aclaran desde la organización del festival.
En In C., con una duración de una hora, no existen diálogos ni jerarquías, sino una negociación constante entre el elenco del BANCH. “La participación democrática de cada interprete es fundamental para que la obra cobre vida”, dice la ficha de presentación de la pieza. La constatación está en lo que se apreció en escena, donde surgieron agrupaciones pasajeras y cambiantes, tensadas por un pulso constante entre la armonía colectiva y los impulsos imprevisibles de cada cuerpo; entre la pertenencia impuesta y el aislamiento voluntario; entre una quietud frágil y una agitación que apenas duraba.
La obra fue solo una del más de centenar que conformaron la programación de la edición 2026 de Teatro a Mil, que se despide este viernes, 30 de enero, después de casi un mes de actividades en cinco ciudades: Santiago de Chile, Valparaíso, Antofagasta, Concepción e Iquique. El festival internacional, que se extendió unos días más (estaba previsto su cierre el 25 de enero), cerrará con la proyección del clásico cinematográfico de Orson Welles Campanadas a medianoche; la pieza teatral Historia de un jabalí (o algo de Ricardo), dirigida por Cristián Planas; y otras puestas en escena.
El festival ya es una costumbre imperdible en Chile. Como es tradición en este encuentro, cada año se entrega un homenaje a la trayectoria artística y en 2026 el distinguido fue Marco Antonio de la Parra, psiquiatra y dramaturgo de 73 años. Este verano se presentaron dos de sus piezas: Mr. Shakespeare, interpretada por el propio de la Parra y dirigida por Pablo Schwarz, y La pequeña historia de Chile, que aborda el oficio del profesor y la crisis de la educación.
En esta edición, además, Teatro a Mil tuvo como lema “sí importa”. La gestora cultural Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil, dijo en una entrevista con EL PAÍS, en diciembre, que actualmente se necesitaba profundizar en lo “colectivo, que no es religioso, ni de un partido político, ni es de los que tienen más ni de los que tienen menos”, sino de los “seres humanos que compartimos algo juntos y vibramos”, aludiendo a una cultura más cercana.
