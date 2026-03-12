Badalona confirma la quinta muerte de una persona sin hogar en lo que va de año

El Ayuntamiento de Badalona ha confirmado este jueves la quinta muerte de una persona sin hogar en lo que va de año. Según un tuit publicado en la red social X, el hombre fue hallado dentro de un vehículo en el barrio de Puigfred, en la frontera entre Santa Coloma y Badalona, el pasado 15 de febrero. Se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años, de nacionalidad española, sobre el que constaba una orden judicial de alejamiento de una vecina de Badalona. Ante el aumento de los casos, las entidades sociales de la ciudad denuncian la falta de atención por parte de la administración del alcalde Xavier García Albiol (PP) a las personas sin hogar, tras el cierre del único albergue público de la ciudad, Can Bofí Vell, así como la ausencia de un comedor social. La oposición ha solicitado al alcalde un pleno extraordinario en los próximos 10 días.

Tras las cuatro muertes anteriores confirmadas, las entidades sociales de Badalona y algunos medios locales comenzaron a investigar posibles “muertes sospechosas” ocurridas en la ciudad en los últimos meses. Jaume Ventura, miembro del colectivo Badalona Acull, ha señalado: “Cuando una muerte ocurre en la calle y no se hace pública, es muy complicado. Intentamos investigarlo para que salga del anonimato”. La entidad lleva meses exigiendo al Gobierno de Xavier García Albiol (PP) la reapertura del albergue municipal de emergencia de Can Bofí Vell. Cerrado desde la primavera de 2024, el equipamiento era uno de los pocos servicios disponibles para las personas que viven al raso.

La presión sobre García Albiol para dar una respuesta al aumento de casos de personas halladas sin vida en la calle también ha crecido en la oposición. Aïda Llauradó, concejala de Badalona por los Comunes, ha afirmado: “Hemos pedido un pleno extraordinario que el gobierno tiene que concretar en 10 días. Defendemos un plan de choque para atender a las personas sin techo”.

La quinta muerte confirmada en las calles de Badalona también ha generado dudas por el tiempo que ha tardado en confirmarse. “Llevamos más de tres semanas desde que ocurrió y todavía nos cuesta identificarlo”, ha afirmado Ventura, de Badalona Acull. Aunque la muerte haya sido confirmada por el consistorio, los vecinos de Badalona reconocen que se sabe poco sobre cada uno de los fallecimientos que se producen en la calle. “La gente está muriendo y no es oficial. Todavía no sabemos ni quién es, no sabemos prácticamente nada”, ha afirmado Jaume Ventura.

Desde el Govern, la presión sobre el Gobierno de García Albiol también ha ido aumentando de tono. Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales e Inclusión, afirmó este miércoles que “la Generalitat ha sido la primera administración en reclamar la reapertura del albergue municipal de Badalona para atender a las personas sin hogar”. En medio del agravamiento de la crisis de la vivienda, el Govern ha afirmado que “está preparando una ley” para afrontar el problema. Según ha señalado Martínez Bravo, el nuevo marco normativo será “la herramienta clave para asegurarnos de que todos los ayuntamientos hacen su parte de la tarea”. Sin embargo, las entidades catalanas ya denuncian como “insuficientes” el presupuesto propuesto por el Govern para afrontar el sinhogarismo.