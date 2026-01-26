El aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en Ushuaia confirma el interés de Trump por el sur argentino

Una delegación de legisladores estadounidenses visita la ciudad más austral de Argentina, días después de que Milei tomara el control de su estratégico puerto

Un avión militar de los Estados Unidos aterrizó este domingo en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina y del mundo. El arribo generó suspicacias y hasta fue definido como “misterioso” por autoridades locales de la provincia de Tierra del Fuego. La semana pasada, el Gobierno de Javier Milei tomó el control del estratégico puerto de esa ciudad, hasta entonces administrado por la provincia. Desde ese momento, la oposición acusa al presidente ultra de haber pactado concesiones a los intereses de EE UU en la región, en el marco del alineamiento incondicional de Milei con Donald Trump y de las aspiraciones de expansión territorial del republicano.

Las sospechas en torno a la llegada del Boeing 737 de la Fuerza Aérea estadounidense se alimentaron de la ausencia de información oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no brindó ninguna comunicación formal y la gobernación fueguina –a cargo de Gustavo Melella, declarado opositor a Milei– aseguró carecer de datos sobre el arribo y la agenda de actividades de los representantes estadounidenses.

Los primeros datos oficiales los aportó este lunes la Embajada de EE UU en el país. En un escueto comunicado, señaló: “Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE UU visita Argentina”. Y agregó: “La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

Ushuaia está ubicada a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, en el confín sur de la Patagonia. Es una ciudad clave para la conectividad naval internacional, en particular como acceso a la Antártida y como puerta de paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.

“La visita del avión desde EE UU generó mucha inseguridad y también muchas preguntas. No tenemos datos concretos sobre la delegación que vino”, declaró este lunes a Radio 10 Emiliano Fossatto, secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego. El alto funcionario provincial calificó al arribo del Boeing como “misterioso” y aseguró que la gobernación solicitaría precisiones a la Cancillería nacional.

Con objetivos similares, la senadora peronista Cristina López presentó una solicitud de informes al Ejecutivo, a través del Congreso nacional. “Pedimos explicaciones por el arribo de un avión militar de EE UU a Ushuaia”, anunció en sus redes sociales. “Tierra del Fuego no es una base militar extranjera”, agregó. “Exigimos información, transparencia y respeto por la soberanía”.

El alineamiento geopolítico de Milei con Trump y los intereses de EE UU en la región austral de Argentina son explícitos. En abril de 2024, Milei se reunió en Ushuaia con la entonces jefa del Comando Sur de EE UU, Laura Richardson, y anunció que la base naval que estaba construyendo allí el país sudamericano pasaría a ser un proyecto compartido con Estados Unidos. El sucesor de Richardson al frente del Comando Sur, Alvin Holsey, visitó Argentina dos veces en 2025 —reunión con Milei incluida—. Tanto Richardson como Hosley aprovecharon sus pasos por el país para cuestionar la creciente influencia de China en la región. Durante el año pasado, Milei autorizó por decreto el ingreso al país de tropas estadounidenses para realizar actividades en Ushuaia y otras regiones.

Gracias a ese alineamiento, Milei ya ha obtenido dos multimillonarios rescates para su plan económico –uno del FMI en abril pasado, otro del Tesoro estadounidense en septiembre último–. Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE UU, elogió sin matices a Milei este domingo y aseguró: “La Argentina se ha convertido en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”.