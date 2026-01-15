Argentina convalida altas tasas para refinanciar vencimientos de deuda local

Con un interés de hasta el 50% anual, el Gobierno de Milei consigue renovar letras y bonos por una cifra en pesos equivalente a más de 6.000 millones de dólares

El Gobierno de Javier Milei enfrentó este miércoles la primera licitación de deuda en moneda nacional del año. Los vencimientos alcanzaban una cifra cercana a 9,56 billones de pesos (equivalente a unos 6.400 millones de dólares) y, en un contexto de escasa liquidez, la cuenta del Tesoro argentino apenas superaba los 3,14 billones, por lo que el Ejecutivo aspiraba a una amplia renovación. Lo consiguió, pero para hacerlo debió convalidar altas tasas de interés, que en instrumentos de corto plazo rondaron el 50% anual.

El Ministerio de Economía comunicó que adjudicó “un total de 9,37 billones de pesos habiendo recibido ofertas por un total de 10,06 billones. Esto significa un rollover [refinanciación] de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha”.

El Gobierno de Milei celebró el resultado como un éxito. “Esto es gracias al plan de estabilización con anclas fiscal, monetaria, cambiaria y una estrategia financiera que las consolida”, destacó en redes sociales Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

En un marco de una ajustada liquidez de pesos en el mercado local, el Tesoro pagó un precio elevado para garantizar la renovación de deuda. La mayoría de los tenedores pertenecía al sector privado y el Tesoro les ofreció un menú diverso de letras y bonos con vencimientos pautados entre febrero próximo y mediados de 2028.

Para las letras de más corto plazo, que caducan a fines del mes que viene, concedió una tasa efectiva anual del 49,16%. Se trata de un interés alto, si se tiene en cuenta que el Gobierno proyectó en su presupuesto para 2026 una inflación anual del 10,1%, mientras que las estimaciones privadas prevén al menos el doble. El año último cerró con una tasa inflacionaria acumulada del 31,5%.

“La demanda reafirmó la preferencia por la tasa fija, concentrándose en los títulos más cortos”, destacó un informe de la consultora financiera Equilibra sobre la subasta de este miércoles. “El plazo promedio ponderado”, añadió, “fue de cinco meses, una caída sensible frente a los 12 meses de diciembre” –la licitación previa, cuando hubo muchos vencimientos en manos del sector público–. La elección preferente de instrumentos a corto plazo se vincula, según los operadores financieros, con la volatilidad de las tasas y la persistencia de la inflación.

Durante el año que recién comienza, Argentina afrontará ingentes vencimientos de deuda. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, deberá pagar más de 180 billones de pesos y más de 15.000 millones de dólares en obligaciones pactadas en moneda extranjera. El viernes pasado canceló el primer vencimiento en dólares, de 4.200 millones, para lo que debió tomar un préstamo con garantías (conocido como repo, en inglés repurchase agreement), acordado con seis bancos internacionales.

Como parte de los rescates concedidos al país en 2025, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Donald Trump venían reclamándole a la Administración de Milei que adquiriera divisas y fortaleciera las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), hoy negativas. El Ejecutivo ultraderechista se había comprometido a hacerlo este año, con la puesta en marcha de un nuevo esquema de bandas cambiarias ajustado por inflación. El BCRA comenzó a hacerlo en los últimos días. Este miércoles adquirió en 187 millones de dólares en el mercado de cambios y ya acumula 515 millones comprados en el mes.

La expectativa del equipo económico de Milei es mantener estable la macroeconomía y mejorar la calificación financiera del país para lograr acceder a los mercados internacionales de deuda sin pagar tasas exorbitantes y poder, así, refinanciar los vencimientos en moneda extranjera. La riesgosa contracara de ese programa, advierten economistas críticos y opositores, reside en su impacto en la microeconomía: la restricción monetaria y la volatilidad de las tasas reproducen el estancamiento del consumo y la actividad.