Argentina devuelve a Trump los dólares del rescate preelectoral

El Tesoro de EE UU y el Banco Central argentino anuncian la cancelación del préstamo de unos 2.500 millones de dólares

Con la toma de nueva deuda, Argentina canceló el préstamo que le había concedido Estados Unidos en octubre pasado, cuando Donald Trump rescató a Javier Milei antes de las elecciones de medio término. El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, anunció este viernes que el país sudamericano pagó los fondos utilizados del intercambio de monedas (swap, en inglés). La información fue ratificada por el Banco Central argentino. Si bien el swap vigente es por un total de 20.000 millones de dólares, el tramo activado sumaba unos 2.541 millones y, sin confirmación oficial, ese sería el monto cancelado. Para hacerlo, el Gobierno de Milei se endeudó con organismos internacionales.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos“, detalló Bessent en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El acuerdo había sido pactado tres meses atrás, en medio de la zozobra que atravesaba el plan económico de Milei a días de las elecciones legislativas, en las que terminaría imponiéndose. El rescate de Trump, concretado mediante la compra de pesos y la venta de dólares en el mercado cambiario local, le permitió al Gobierno ultraderechista fortalecer la liquidez de sus reservas monetarias y atender la creciente demanda de divisas sin una caída abrupta del tipo de cambio.

“Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses es un gran logro de la iniciativa América primero“, celebró Bessent. “Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero es sin duda lo mejor para nosotros”, agregó.

En el contexto de los recortes presupuestarios aplicados por Trump en EE UU, la multimillonaria ayuda a su incondicional aliado Milei había sido fuertemente cuestionada por la oposición demócrata e incluso por sectores republicanos. El mensaje de Bessent remarcó que “el FEC nunca ha perdido dinero” y que EE UU “ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente”.

Ese aspecto del acuerdo no fue destacado por el Gobierno argentino. El Banco Central de la República (BCRA) se limitó a confirmar, también este viernes, que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas […] con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares”.

La comunicación del BCRA tampoco precisó el origen de los fondos con que realizó el pago. Sin embargo, el último balance de la entidad muestra, junto con una merma de los pasivos por 2.541 millones de dólares, un aumento de las obligaciones con organismos internacionales por una cifra equivalente. Expertos financieros presumen que la nueva deuda se habría contraído con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés).

Argentina había anunciado el miércoles un acuerdo con seis bancos internacionales para tomar otro préstamo por 3.000 millones de dólares. En ese caso, se trató de una operación de pase pasivo (conocida como repo, por su denominación inglesa: repurchase agreement) que se usará para alimentar las escasas reservas internacionales del BCRA. Con la ayuda de esos recursos, el Tesoro argentino tiene previsto pagar este viernes los primeros vencimientos de deuda del año, por más de 4.200 millones de dólares, correspondientes a intereses y cuota de capital de bonos soberanos.

El plan económico de Milei ha conseguido, en sus primeros dos años de mandato, estabilizar las finanzas y contener la inflación, pero no ha logrado reactivar la actividad económica ni acumular reservas internacionales, hoy negativas. Antes de recibir el rescate de Trump, en abril pasado el país debió acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y accedió a un acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares.

Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional, durante 2026 Argentina enfrentará vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de 19.500 millones de dólares.