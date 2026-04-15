La comunidad iberoamericana, potencial y transformación

España se encuentra en una posición única como puente y eje vertebrador entre Europa y América Latina, un papel que debe consolidar mediante una orientación decidida de su política hacía Iberoamérica

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La Comunidad Iberoamericana está formada por las naciones de habla hispana y portuguesa situadas a ambos lados del Atlántico. Sus raíces históricas se remontan a finales del siglo XV, cuando comenzaron los primeros vínculos entre los países. En el plano geográfico, la comunidad abarca a España y Portugal en Europa, junto con los países latinoamericanos de herencia ibérica, incluyendo Brasil. Este conjunto de 22 países constituye una trama de lazos históricos, políticos, culturales, económicos y sociales entre los pueblos hispanohablantes y lusófonos.

La Comunidad Iberoamericana, opera principalmente como un poder blando, actuando en “red” sobre la base de afinidades lingüísticas, patrones culturales, diásporas migratorias, redes empresariales y foros políticos y de cooperación como las cumbres iberoamericanas, que reúnen periódicamente a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa (España, Portugal y Andorra).

La Comunidad Iberoamericana no dispone de instituciones supranacionales sólidas, pero su funcionamiento en red le brinda flexibilidad para articular espacios de cooperación y conectar regiones, generando agendas comunes. Su influencia depende de la capacidad para emplear el poder blando (soft power): diplomacia, cultura, normas y acuerdos, como los establecidos entre la UE y Mercosur o la UE y México. No obstante, existen limitaciones estructurales que requieren reducir asimetrías internas y transformar las afinidades históricas en proyectos concretos, como el desarrollo del “espacio inversor iberoamericano”, sobre el que vengo trabajando.

España y su rol con visión política innovadora

España debe asumir su rol, con visión innovadora. No le basta con ser un inversor clave, debe asumirlo desde una visión política innovadora que implica una estrategia y un pensamiento sistémico, holístico, ambicioso y audaz, integrando la colaboración público-privada, el conocimiento, la innovación y la cooperación. Nueva política, que defino como “un conjunto de medidas que emplea y asume el Estado, con el propósito de incidir a su favor en el entorno económico internacional, incluyendo los flujos de bienes, servicios, inversiones y capitales, para asegurarse su seguridad e intereses a largo plazo”.

En el siglo XXI, España ha generado una red de relaciones que vincula a toda Iberoamérica, donde los países actúan tanto como origen y como destino de la inversión extranjera directa (IED). Así, se han reforzado los lazos económicos, facilitando la bidireccionalidad de las inversiones y una mayor presencia y diversificación empresarial entre las economías de ambos lados del Atlántico, actuando como motores de modernización, cohesión e innovación.

España se encuentra en una posición única como puente y eje vertebrador entre Europa y América Latina, un papel que debe consolidar mediante una orientación decidida de su política hacía Iberoamérica. Este rol no solo responde a su herencia histórica y cultural compartida con los países iberoamericanos, sino que constituye una oportunidad estratégica para reforzar la influencia transatlántica. La existencia de profundos lazos lingüísticos y culturales proporciona una base sólida, pero resulta imprescindible que estos vínculos se conviertan en verdaderos activos económicos y geopolíticos para responder a los desafíos actuales.

El contexto actual demanda de España un liderazgo activo y una estrategia marcada por la determinación, la continuidad y una firme voluntad política. No es suficiente confiar en la inercia de la historia; es necesario un enfoque proactivo que transforme los lazos existentes en ventajas concretas. Solo así será posible consolidar una Comunidad Iberoamericana, integrada por los 680 millones de hispanohablantes repartidos a ambos lados del Atlántico, capaz de actuar como un bloque cohesionado que cuente con un sólido espacio inversor iberoamericano, que pueda hacer frente a la competencia internacional y los desafíos globales.

El espacio inversor iberoamericano, tiene una base geográfica que incluye a los dos países europeos de la Comunidad Iberoamericana (España y Portugal) y a las 20 naciones de América Latina con lazos lingüísticos ibéricos y herencias culturales e institucionales similares.

La importancia del espacio inversor iberoamericano desde la década de los noventa ha ido creciendo y adquiriendo relevancia con la llegada de inversión extranjera directa española a América Latina, situándose como primer inversor europeo y segundo mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Esta presencia alcanzó un máximo histórico con 245.000 millones de euros en 2025. Esta cifra sitúa a América Latina como la región que concentra el mayor stock de IED española, con Brasil, México y Argentina, como los principales destinos. Este intenso despliegue inversor ha sido fundamental para la internacionalización de la economía y las empresas españolas en sectores como telecomunicaciones, banca, seguros, energía, transporte, turismo o infraestructuras.

El espacio inversor iberoamericano se apoya en afinidades culturales y marcos institucionales compartidos, que favorecen los flujos de IED, complementados por inversiones financieras que aportan liquidez al mercado y se materializan mayoritariamente en acciones, bonos, emisiones en mercados de capitales y la cotización en mercados bursátiles especializados como Latibex. A estas inversiones, además, se añade el comercio intrarregional y birregional que son intensos y múltiples, actuando España como un puente natural con Europa. Todo ello contribuye a conformar una red económico-financiera-comercial, cada vez más interdependiente e intensa que revitaliza el espacio inversor iberoamericano, pero no solo como flujo de capital, sino también como vehículo de conocimiento, innovación, tecnología y empleo de calidad.

Latinoamérica invierte en España

Está claro que la afinidad lingüística y cultural facilitan las inversiones y los negocios. Al igual que un inversionista español encuentra en Latinoamérica un entorno lingüístico-cultural propio, un empresario latinoamericano reconoce en España este mismo entorno como una “puerta de entrada natural”. La identidad iberoamericana, con su idioma común y valores afines, actúa como lubricante de los flujos de inversión y los negocios, reduciendo barreras de entrada culturales y psicológicas, fomentando la confianza mutua.

El crecimiento constante de la inversión latinoamericana en España por medio de importantes empresas, generalmente multilatinas, consolida la presencia en sectores como construcción, cemento, banca, comercio, transporte, ocio, industria o tecnología. Estas compañías encuentran no solo una oportunidad económica, sino una plataforma para expandirse hacia Europa y otras regiones como el Norte de África. Este fenómeno es una muestra del dinamismo y cambio empresarial del otro lado del Atlántico. Y, también, da muestras del valor estratégico que representa España como puerta de entrada para la IED y como puente con Europa.

Para ampliar estas inversiones en ambas direcciones que revitalizan el espacio inversor iberoamericano, se requiere fortalecer los lazos institucionales, agilizar las trabas administrativas y promover territorios inteligentes y eficientes, creadores de ecosistemas empresariales innovadores que faciliten y promuevan inversiones, consideradas tradicionalmente una fuente de recursos con efectos positivos para las economías receptoras más allá de la propia entrada de capitales a través de la mejora de los niveles de productividad y eficiencia de las empresas receptoras de la inversión y por consiguiente del resto de la economía, con los beneficios derivados de la transmisión del conocimiento, tecnología e innovación.

América Latina potencia los lazos iberoamericanos

Teniendo en cuenta que la economía latinoamericana cuenta con puntos vulnerables donde sobresale la persistente vulnerabilidad estructural dada su alta dependencia de la exportación de materias primas (commodities), que expone a la región a la inestabilidad de los precios internacionales. Esta dependencia, conocida como “maldición de los recursos”, crea un modelo que condiciona su desarrollo, razón por la cual se impone la necesidad de acelerar su diversificación para fortalecer la competitividad, donde factores como la digitalización, la innovación y la relocalización de las cadenas de suministro juegan un papel crucial.

Para conseguir superar la vulnerabilidad estructural y hacerle frente, América Latina, cuenta con una excelente oportunidad para potenciar los lazos iberoamericanos, mediante al menos las siguientes acciones:

Expansión de sectores estratégicos: Aprovechando las energías renovables, infraestructuras y desarrollo sostenible, que no son únicamente un desafío técnico, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la resiliencia y promover un desarrollo sostenible.

Fomentar y estimular el comercio: La eliminación de barreras arancelarias y el Acuerdo UE-Mercosur, Acuerdo Modernizado UE-México, Acuerdo Marco Avanzado Interino de Comercio UE-Chile, y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica, potencian y estimulan el intercambio de bienes y servicios.

Incentivar la innovación: La innovación permite la modernización y el crecimiento de la productividad. Un desafío que debe fomentar proyectos innovadores que incorporen tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, que crean a su vez nuevas oportunidades para la economía digital y empleos de mayor calidad.

Desarrollar polos especializados: La creación de polos especializados estimularía nuevos emprendimientos industriales capaces de añadir valor, empleos de mayor calidad y competitividad.

Potenciar los bloques comerciales regionales: Facilitando el comercio intrarregional y promocionando redes comerciales birregionales.

Estabilidad institucional: Entendida como un marco propicio para las inversiones y los negocios, así como la seguridad jurídica que proporciona confianza a los inversores y los mercados.

El idioma en el ámbito digital: El español constituye un activo económico en el ámbito digital mediante la generación de contenidos. La escala lingüística facilita mercados comunes, formación y servicios, así como estándares en identidad digital, interoperabilidad y protección de datos. Convertir la afinidad lingüística en infraestructura digital y capacidades tecnológicas resulta fundamental.

Promocionar la industria del entretenimiento digital: En pleno auge, promocionar la capacidad de atraer audiencias globales y expandir la producción propia de alta calidad, posicionando al español como lengua vehicular en el entretenimiento digital.

Precisamente en todos estos y otros puntos relacionados, donde España debe asumir su rol de acuerdo con su presencia relevante en la región, su rica historia de cooperación y un conjunto de valores que facilitan revitalizar el espacio inversor iberoamericano.

Unidad y diversidad valores que potencian el espacio inversor iberoamericano

La Comunidad Iberoamericana se distingue por su adhesión a valores esenciales como la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. La existencia de instituciones sólidas y políticas sociales adecuadas los favorecen, no obstante, estos principios se ven amenazados por problemáticas relevantes, entre las que destacan las crisis de representación, la polarización política y los retrocesos institucionales.

El potencial transformador de la Comunidad Iberoamericana radica en su capacidad para combinar unidad y diversidad, sustentado en la raíz ibérica común, un pasado compartido y una cultura con notable unidad lingüística-cultural. Sin embargo, los diferentes grados de desarrollo de los países y las asimetrías internas ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un destino común, percibido y asumido por los 680 millones de iberoamericanos. Para lograr esta aspiración, es imprescindible una visión integradora que permita superar las diferencias y consolidar una comunidad cohesionada y orientada hacia el progreso conjunto. La próxima XXX Cumbre que se celebrará el próximo 4-5 de noviembre en Madrid, dará buena prueba de ello.