Perú o el país donde cualquiera puede ser presidente

Cierre de campaña del candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, este jueves en Lima.

De cara a las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril, es prácticamente imposible hacer algún pronóstico certero de quiénes serán los candidatos que pasen a segunda vuelta

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El kleroterion era una maquina usada en la Grecia clásica para elegir por sorteo algunos de los puestos más importante en la organización del Estado, como por ejemplo, a los magistrados. La utilización de este dispositivo para garantizar la selección por azar de ciertos cargos relevantes se justificaba por la base filosófica de aquella democracia ateniense que perduró casi cuatro siglos.

¿Tendría sentido hoy aplicar esta lógica para elegir a un presidente en algún país del mundo dada la actual crisis de la democracia que vivimos?

Más allá de las consideraciones normativas de lo que debería ser, lo que sí podemos asegurar es que existen realidades económicas, sociales y políticas en las que el resultado de una elección presidencial es cada día más parecido al que podríamos obtener vía lotería o sorteo; en la que los factores aleatorios son determinantes (sea el clima o cualquier coyuntura de última hora); y donde la fecha de votación se convierte en decisiva (una semana podría ser electo uno, y dos días después otro, al día siguiente otro, y así).

En América Latina, Perú es el país con más rasgos característicos similares a este fenómeno sin necesidad de usar ningún kleroterion.

De cara a las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril, es prácticamente imposible hacer algún pronóstico certero de quiénes serán los candidatos que pasen a segunda vuelta.

Son muchas las razones para aseverar esta idea de qué cualquiera puede ser el próximo presidente del país andino.

Democracia Spotify, y que podría ser perfectamente aplicado para este caso. Es decir: cada vez hay más oferta partidaria electoral y cada vez cambian más las siglas y los candidatos. Esto confunde y desordena; nadie sabe bien quién es quién entre los candidatos, ni conoce qué partidos se presentan. La crisis de representatividad de los partidos es extrema. Y la respuesta del propio sistema es más atomización y más volatilidad. Esto es lo que el autor Pawel Zerka llama, y que podría ser perfectamente aplicado para este caso. Es decir: cada vez hay más oferta partidaria electoral y cada vez cambian más las siglas y los candidatos. Esto confunde y desordena; nadie sabe bien quién es quién entre los candidatos, ni conoce qué partidos se presentan. En esta ocasión, hay 35 candidaturas. Ya en 2021 hubo 18. Además, el voto se espera muy fragmentado, como ya ocurriera en la anterior elección. Según nuestra última encuesta CELAG DATA, los que más votos tienen rozan el 10%. O sea, el que tenga un 2-3% de intención de voto a día de hoy, dentro de una semana puede llegar a 10% (como ya pasara con Pedro Castillo en la última cita electoral presidencial). Nadie cree en las instituciones que constituyen la base del Estado democrático. Ni Poder Judicial, ni Congreso, ni Poder Ejecutivo, ninguno tiene una imagen positiva que llegue al 10%. La democracia cabalga disociada de los problemas cotidianos. El malestar de la población peruana es total. La pasa muy mal en el día a día. En lo económico, no tienen como llegar a mitad de mes. El endeudamiento es recurrente. Tener salud se convierte en un privilegio. Lo mismo con una buena educación, etc. Es por eso que la ciudadanía se aleja y mucho de todo lo que tenga que ver con la política tradicional partidaria. Y en consecuencia, dado que el voto es obligatorio, irá a votar pero lo decidirá a última hora. En nuestra encuesta el dato es que siete de cada 10 peruanos no decidieron todavía. Votar al presidente no importa porque el presidente dura poco. Esto ya se ha convertido en sentido común en Perú. Ha habido ocho presidentes en 10 años . La mayoría en la cárcel, algunos con razón y otros no. Y de estos presidentes, la mayoría no son electos, sino que fueron derivaciones de un sistema legal más injusto que justo. Todo esto favorece a que la inmensa mayoría piense que de nada sirve una elección. ¿Para qué dedicarle mucho tiempo a pensar a quién voto si en poco tiempo el electo ni nos representa ni cumple nada de lo que dijo, y además, no perdurará mucho tiempo? El Poder Real está en otro lado. En verdad, los que mandan no se someten a elecciones. Como por ejemplo: a) los llamados 12 Apóstoles, o sea, las familias más ricas y poderosas del país desde hace décadas (Grupo Breca, Grupo Romero, Grupo Gloria, Intercorp, Familia Benavides, etc.), b) el Duopolio que concentra casi todo el Poder Comunicacional en el país (Familia Miró Quesada y familia Mohme), c) el Banco Central que sigue la ortodoxia neoliberal al pie de la letra, d) las Fuerzas Armadas, e) La Iglesia Católica y los Movimientos Evangélicos, f) el Capital Transnacional concentrado en la minería (Southern Copper, Antamina, Newmont-Yanacocha, Anglo American).

Todas estas razones (y muchas más) explican la pérdida de fuerza de cada voto. De modo que es entendible que la jornada electoral deje de ser una ‘fiesta democrática’, y realmente pase a ser una cita estéril.

Ojalá un día, más pronto que tarde, tengamos en Perú una motivación electoral real y verdadera, y genuinamente democrática.