Un perro de la policía de Brasil permite el decomiso de 48 toneladas de marihuana

Hulk dio con la droga escondida en la cisterna de una casa abandonada en una favela de Río de Janeiro

Un perro policía brasileño llamado Hulk olfateó casi 50 toneladas de marihuana escondidas en una favela de Río de Janeiro el martes 7 de abril, en una de las mayores incautaciones de drogas en la historia del Estado.

Hulk, un pastor belga de cuatro años perteneciente al Batallón de Operaciones Caninas, fue fotografiado sentado sobre la enorme cantidad de droga incautada la madrugada del miércoles 8 de abril, mientras los agentes posaban junto a las drogas y armas confiscadas.

La Policía Militar informó que la droga fue encontrada oculta en un búnker improvisado en la azotea de una fábrica en la comunidad de Nova Holanda, parte del Complexo da Mare en la Zona Norte de Río.

Durante la operación, Hulk alertó a los agentes sobre una cisterna sellada y cubierta de concreto que ocultaba la entrada al búnker. “Su sentido del olfato es 100.000 veces más potente que el de un humano”, declaró el teniente coronel Luciano Pedro Barbosa da Silva, comandante del Batallón de Operaciones Caninas. “Su comportamiento nos hizo sospechar que algo andaba mal.”

La operación, basada en investigaciones de inteligencia, movilizó a más de 250 agentes. Además de la marihuana, la policía incautó cinco rifles y cuatro pistolas, y recuperó 26 vehículos, entre ellos nueve automóviles y 17 motocicletas. Un sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría número 21 de Bonsucesso, donde también se envió todo el material incautado.