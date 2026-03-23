Renuncia el ministro de Energía de Perú tras una denuncia de violación a una adolescente

Jennifer Canani acusa a Ángelo Alfaro Lombardi de abuso sexual en el año 2000, cuando tenía 16 años. La denuncia revive el debate sobre el matrimonio infantil y la normalización de la violencia sexual en el país

Ángelo Alfaro Lombardi renunció al Ministerio de Energía y Minas el fin de semana, apenas a unos días de cumplir un mes en el cargo, acusado de un delito que se ha empecinado en justificar: mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Es el octavo ministro en abandonar el Gobierno de José María Balcázar.

Hace unos días, una mujer hizo oír su voz después de casi tres décadas. Jennifer Canani denunció en el programa Beto a Saber, de Willax Televisión, que fue violada por Alfaro cuando cursaba el quinto de secundaria. Los hechos ocurrieron en el año 2000, en la ciudad de Pucallpa, en la selva peruana. En aquel entonces, Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en una empresa eléctrica, mientras que Canani tenía solo 16 años y aún no terminaba el colegio.

Los viernes, Canani solía reunirse con sus amigas en un restaurante que Alfaro también frecuentaba. Ella sostiene que, en una ocasión, él se acercó a su grupo, invitó licor y, poco después, ella perdió el conocimiento. Al día siguiente, despertó desnuda en la cama de Alfaro y con un fuerte dolor de cabeza. “No me acordaba de nada. Me levanté y me preguntó si quería comer algo, y yo le dije: ¿qué hago acá?”, relató.

Canani afirma que corrió a buscar a su madre para asentar la denuncia en la comisaría, pero los policías pusieron trabas y las ignoraron. Ella resultó embarazada producto de la violación. Fue entonces cuando el hoy exministro de Energía y Minas conversó con los padres de la agraviada: les prometió que reconocería al niño si le permitían convivir con ella. Siguieron años que Canani ha calificado como un “calvario”, marcados por “gritos y maltratos físicos y psicológicos”.

Alfaro Lombardi desestimó la denuncia alegando que el “único propósito de la señora es sacarme plata”. Mediante un comunicado, expresó: “Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación. Por el contrario, yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza y que toda esta situación está motivada por otros intereses”.

El exfuncionario, sin embargo, no presentó dichas pruebas. En cambio, apareció el domingo por la noche en televisión junto a su abogado para defender “su honra y buena reputación”. Insistió en su inocencia, negó haber cometido delito alguno y rechazó que hubiera existido violencia. “Mi único pecado ha sido enamorarme”, señaló en el dominical Cuarto Poder. “Tengo cartas de amor. Yo no la obligué. Ella lo quiso. Su familia estuvo de acuerdo”, agregó.

Su abogado, Wilber Medina, añadió un argumento que ha desatado una ola de críticas al normalizar el abuso de menores en la Amazonía, un estigma que pesa sobre la región. “No es lo más usual, no es lo ideal, pero ocurre, pues. Por factor cultural, en el oriente peruano, las personas allá tienen relaciones sexuales [con menores]”, dijo el abogado. Ya en 2024, un ministro de Educación, Morgan Quero, dio declaraciones similares al asegurar que la violencia sexual contra niños en pueblos indígenas es “una práctica cultural”.

El propio presidente, José María Balcázar, defendió e impulsó el matrimonio infantil durante su etapa como congresista. “Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de la mujer”, llegó a decir. Aquella declaración ha sobrevolado su mandato y no ha logrado desmarcarse de ella. En esta ocasión, Balcázar se ha limitado a aceptar la renuncia de Alfaro, poco después de haber recompuesto su Gabinete por segunda vez en un mes.

Liz Meléndez, representante de la ONG Flora Tristán, recordó que en el Perú los delitos sexuales son imprescriptibles recién desde 2018, por lo que este caso quedará impune. “Muchos agresores están en el poder y se tapan entre sí. Son capaces de hacer este tipo de afirmaciones que minimizan la violencia y no la señalan como lo que es: un crimen gravísimo que debe sancionarse”. Esta tarde, Balcázar nombrará al reemplazo de Ángelo Alfaro.