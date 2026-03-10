La vida de Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, en imágenes

9 fotosAlfredo Bryce EcheniqueLa vida de Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, en imágenesEl autor de ‘Un mundo para Julius’ fue un referente de la literatura latinoamericana El PaísQuito - 10 mar 2026 - 17:23Actualizado: 10 mar 2026 - 18:32CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAlfredo Bryce Echenique fue uno de los grandes referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana. Manuel EscaleraEl escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, durante la presentación de la segunda parte de sus antimemorias 'Permiso para sentir', en la que evoca episodios de su vida personal y literaria, en Barcelona.Joan SanchezAlfredo Bryce Echenique (derecha), en la Casa de América durante la presentación del libro 'La amigdalitis de Tarzán'. Gorka LejarcegiEl escritor Alfredo Bryce Echenique, leyendo en la cama.Luis MagánCursos de verano de la Complutense en San Lorenzo de El Escorial con la participación de varios escritores hispanoamericanos, en la foto desde la izquierda a la derecha: Alfredo Bryce Echenique (peruano), Juan Carlos Méndez Guédez (venezolano) y Mauricio Wacquez (chileno) posan en unos jardines del pueblo madrileño.Manuel EscaleraAlfredo Bryce Echenique realiza donación de libro mecanuscrito 'Un mundo para Julius' en la Universidad San Marcos al instituto Cervantes. Carolina UgarteEn su libro 'Un mundo para Julius' retrata las apariencias de la alta burguesía limeña desde la mirada de un niño huérfano que vivía en una mansión, fue también su gran obra. Con ella ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y fue galardonada con el premio a la Mejor Novela en Francia en 1974. Carolina UgarteLos escritores Alfredo Bryce Echenique (i) y Guillermo Cabrera Infante en un encuentro en El Escorial (Madrid).Bernardo PerezAlfredo Bryce Echenique (i) y el cantautor Joaquín Sabina (d) en El Escorial, donde ambos participaron en el curso de verano 'Poesía española: de las vanguardias a las nuevas voces', cursos organizados por la Universidad Complutense de Madrid.Santi Burgos