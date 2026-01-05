Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela, en imágenes

9 fotosAtaque Estados Unidos a VenezuelaDelcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela, en imágenesTras la captura de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de Venezuela ha convocado a una sesión para formalizar la transición presidencial de la República BolivarianaEl PaísVenezuela - 05 ene 2026 - 22:04CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMomento en el que Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela, este lunes.VTV (EFE)Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra y Jorge Rodríguez, en el Palacio Federal Legislativo de Caracas.Jesus Vargas (Getty Images)Rodríguez fue designada interina el fin de semana por el Tribunal Supremo, tras el ataque de EE UU el sábado contra Caracas en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su mujer, la diputada Cilia Flores.Jesus Vargas (Getty Images)El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Esteban Maduro Guerra, ofreció un mensaje exigiendo la libertad de su padre durante la instalación de la Asamblea Nacional, esta mañana.Jesus Vargas (Getty Images)Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de la República ante una Asamblea Nacional que, como ella, estrenó mandato. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión contra nuestra Patria, por el secuestro de dos de nuestros héroes, el presidente Nicolás Maduro y nuestra combatiente Cilia Flores”. Jesus Vargas (Getty Images)El diputado Jorge Rodríguez develó una fotografía de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su toma de protesta como presidente de la Asamblea Nacional.Jesus Vargas (Getty Images)La veterana dirigente chavista, que lideró su primer Consejo de Ministros el domingo, asume el poder respaldada por la mayoría de los 258 diputados que iniciaron también este lunes una legislatura hasta 2031. Jesus Vargas (Getty Images)El país se encuentra en estado de excepción por conmoción exterior desde el sábado, cuando se activó el decreto firmado por Maduro antes de ser capturado.Jesus Vargas (Getty Images)Diosdado Cabello asiste a la toma de protesta de Delcy Rodríguez, en Caracas.Jesus Vargas (Getty Images)