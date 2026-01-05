Ir al contenido
Ataque Estados Unidos a Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela, en imágenes

Tras la captura de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de Venezuela ha convocado a una sesión para formalizar la transición presidencial de la República Bolivariana

El País
