El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo|Paloma Valencia arranca su gira nacional junto a Álvaro Uribe: “No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento”

Siguen las críticas a Juan Manuel Galán por coaval del Nuevo Liberalismo a Paloma Valencia: ""Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz"

No es un momento fácil para el Nuevo Liberalismo, el pequeño partido que dirige Juan Manuel Galán, hijo del mártir Luis Carlos Galán. Ayer al director le llovieron críticas por avalar a la candidata del uribismo, Paloma Valencia, cuando las banderas liberales del partido no se alineaban con la derecha. Hoy el candidato Roy Barreras, exministro y exsenador, se sumó a las críticas sacando del olvido un viejo video del político que inspiró a miles en los años ochentas, en el que se le ve haciendo un discurso en favor de los más pobres y la democracia. “Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz, ni hubiera apostado por la radicalización”, dice Barreras junto al archivo.

Se suma a las críticas que ayer hizo también el presidente Petro, y varios políticos en la izquierda que recoraron un tuit del 2018 de Juan Manuel Galán en el que criticaba que el director del partido liberal se aliara con el uribismo. “Negociar una alianza con el uribismo me dejó perplejo y aterrado. A Cesar Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron la antítesis del uribismo”, dijo en mayo del 2018.

Juan Manuel Galán se comprometió durante la consulta de la derecha, llamada la Gran Consulta por Colombia que reunió a nueve candidatos, a apoyar a quien la ganara, y en este caso fue la uribista Paloma Valencia. Pero no sorprendió tanto su apoyo personal sino que decidiera el jueves darle también el aval, a nombre de todo el partido, a la candidata.