El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo|Paloma Valencia arranca su gira nacional junto a Álvaro Uribe: “No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento”
Iván Cepeda se reúne con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia y envía un mensaje contra el uribismo: “Álvaro Uribe ha acolitado la corrupción”
Las elecciones de las fórmulas vicepresidenciales se robó toda la atención en la semana posterior a las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Pero este fin de semana, oficialmente, ha arrancado la campaña por la presidencia. La candidata Paloma Valencia arrancó su gira nacional en Jericó, Antioquia, la tierra de su padrino político Álvaro Uribe, para asistir a una misa y declamar un discurso en tarima. Allí, sobre todo, quiso disipar las dudas de quienes la ven alineada más con el centro que con la derecha tradicional. “No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento. No voy a renunciar jamás a mi fe en Dios, y por eso estamos aquí: para darle gracias por esta votación que me enorgullece”, dijo en una tierra conservadora, junto al expresidente de derechas. En cambio Iván Cepeda, candidato de la izquierda, sostuvo una reunión con el presidente de Brasil donde dijo aprender sobre los esfuerzos de reforma agraria allí, una bandera que también es del petrismo. “Listos a comenzar la próxima semana nuestro recorrido de campaña electoral”, anunció.
Siguen las críticas a Juan Manuel Galán por coaval del Nuevo Liberalismo a Paloma Valencia: ""Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz"
No es un momento fácil para el Nuevo Liberalismo, el pequeño partido que dirige Juan Manuel Galán, hijo del mártir Luis Carlos Galán. Ayer al director le llovieron críticas por avalar a la candidata del uribismo, Paloma Valencia, cuando las banderas liberales del partido no se alineaban con la derecha. Hoy el candidato Roy Barreras, exministro y exsenador, se sumó a las críticas sacando del olvido un viejo video del político que inspiró a miles en los años ochentas, en el que se le ve haciendo un discurso en favor de los más pobres y la democracia. “Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz, ni hubiera apostado por la radicalización”, dice Barreras junto al archivo.
Se suma a las críticas que ayer hizo también el presidente Petro, y varios políticos en la izquierda que recoraron un tuit del 2018 de Juan Manuel Galán en el que criticaba que el director del partido liberal se aliara con el uribismo. “Negociar una alianza con el uribismo me dejó perplejo y aterrado. A Cesar Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron la antítesis del uribismo”, dijo en mayo del 2018.
Juan Manuel Galán se comprometió durante la consulta de la derecha, llamada la Gran Consulta por Colombia que reunió a nueve candidatos, a apoyar a quien la ganara, y en este caso fue la uribista Paloma Valencia. Pero no sorprendió tanto su apoyo personal sino que decidiera el jueves darle también el aval, a nombre de todo el partido, a la candidata.
Paloma Valencia arranca la campaña en Antioquia con Uribe, e Iván Cepeda en Brasil con Lula
¡Buenas tardes y feliz fin de semana! Después de una semana en el que ya todos los candidatos a la presidencia se presentaron oficialmente ante la Registraduría Nacional, de la mano de sus nuevas fórmulas vicepresidenciales, las campañas arrancaron oficialmente. La candidata de uribismo, Paloma Valencia, viajó este sábado a Jericó, Antioquia, para una misa católica y un evento en plaza pública junto a su padre político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “¡Escogemos la libertar o el neocomunismo!”, dijo a los grupos que la escuchan junto a quien ha sido el líder más popular del departamento. “No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento. No voy a renunciar jamás a mi fe en Dios, y por eso estamos aquí: para darle gracias por esta votación que me enorgullece y para encomendarle nuestra campaña a nuestra santa, la madre Laura”.
En paralelo, el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, envió un mensaje desde Brasilia, donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Hemos tenido información valiosa sobre cómo se ha adelantado en este país la reforma agraria”, dijo, sobre una bandera que también es central del petrismo. Pero su mensaje era sobre todo para recordar al público digital que el uribismo no ha combatido la corrupción como él lo ha hecho en su carrera. “Me llama la atención que ahora la extrema derecha quiera presentarse como una fuerza que ha combatido la corrupción, cuando es con ellos con quien he polemizado en el Congreso, con su jefe, Álvaro Uribe, quien no solamente ha acolitado la corrupción, sino que bajo su gobierno intentó que las mafias parapolíticas anidaran en el Congreso y en el Ejecutivo”, añadió.
Oviedo cuestiona a Petro: “También podría hablar clarito de los maricas”
El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo ha respondido a un trino del presidente Gustavo Petro en el que usaba un comentario homófobo para criticarlo. “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas” ha escrito el economista, quien es homosexual, en referencia a un polémico comentario del mandatario de izquierda en un discurso. .“En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”. Oviedo ya había sido víctima de una burla homófoba del aspirante presidencial de ultraderecha, Abelardo de La Espirilla, una semana antes.
En su mensaje de esta tarde, la fórmula vicepresidencial de la uribista Paloma Valencia se refiere a un mensaje en el que Petro, en la mañana de este viernes, cuestionaba a personas de clases populares que dieron su voto a Oviedo el domingo pasado, en la consulta para elegir candidato presidencial de la derecha. “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro (...) Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.
Polo Polo reaparece tras cinco días de silencio después de perder en las elecciones
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha reaparecido este viernes en un video en sus redes sociales, tras cinco días de silencio público luego de su derrota en las elecciones del 8 de marzo. El congresista buscaba reelegirse por la curul de circunscripción afro, tal y como hizo en 2022, pero apenas logró recolectar algo más de 43.000 votos, lejos de los más de 150.000 del movimiento Libres, el triunfador, encabezado por Óscar Benavides. En el video, el congresista cartagenero agradeció el respaldo de quienes le dieron el voto y, lejos de mostrarse afectado por la derrota, aseguró que centrará sus esfuerzos en ayudar a llevar al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
Edna Bonilla y Sergio Fajardo en Bogotá, este viernes. / Campaña Sergio Fajardo
Sergio Fajardo estrena corbata
La foto es llamativa, y prácticamente inédita. Sergio Fajardo se puso saco y corbata por primera vez en muchísimo tiempo para inscribir este viernes su candidatura presidencial junto a su fórmula, Edna Bonilla. El profesor, como suelen llamar al exalcalde de Medellín, tiene la costumbre de vestir de camisa y jeans, sin cinturón, siempre sin cinturón ni corbata, salvo escasísimas excepciones. Esa ha sido su marca. Muy consciente del impacto de verlo “encorbatado”, publicó en sus redes sociales un video de la búsqueda, elección y compra de tres corbatas azules para vestir en “un día muy especial”. “Yo no me acuerdo cuando aprendí a hacer el nudo, y no recuerdo cuando fue la última vez que me puse una”, concede el también exgobernador de Antioquia en ese ‘detrás de cámaras’. Desde su campaña deslizan que querían proyectar la imagen de un nuevo Fajardo, uno renovado, con ganas de cambiar el panorama político de Colombia.
El candidato presidencial Sergio Fajardo junto a Edna Bonilla, en la inscripción de su candidatura. / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
Sergio Fajardo inscribe oficialmente su candidatura: “Contra el caos de la corrupción, la revolución de la educación”
El candidato presidencial por Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, llegó a la sede de la Registraduría, en Bogotá, junto con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, para inscribirse oficialmente a la primera vuelta, que será el 31 de mayo de 2026. Acompañado de cientos de voluntarios y simpatizantes, Fajardo aseguró que encarna lo que “hoy reclama el país: un cambio serio y seguro”. “Contra el caos de la corrupción, la revolución de la educación”, añadió.
Durante la inscripción estuvieron presentes el exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, el abogado Mauricio Pava, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, el líder sindical, Diógenes Orjuela, el exgobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, la exsecretaria de Hacienda de Medellín, María Eugenia Escobar y otras figuras que hicieron presencia para enviar un mensaje de respaldo a la candidatura.
El exministro Juan Fernando Cristo desiste de su candidatura presidencial
El líder de En Marcha, Juan Fernando Cristo, ha anunciado que desiste de su candidatura presidencial. “No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primer a vuelta presidencial”, dijo en un video que hizo público a través de sus redes sociales. Pese a que el exministro había anunciado este jueves a su fórmula vicepresidencial, la profesora y defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, finalmente decidió retirarse de una contienda en la que considera hay un exceso de candidatos.
“Al no presentar nuestra candidatura, espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia, frente a una ciudadanía que se encuentra confundida con tantas aspiraciones”, añadió.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, se suma a la candidatura de Paloma Valencia
A través de varios medios de comunicación, el exministro del Interior Daniel Palacios ha confirmado que se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Palacios, quien llevó la cartera de la política durante parte del mandato de Iván Duque, había recogido las suficientes firmas para inscribirse como candidato. Sin embargo, luego de que Valencia ganara la consulta de la derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia, con tres millones de votos, la candidata ha ido sumando apoyos.
Esta mañana Valencia recibió el coaval del Nuevo Liberalismo, de manos de Juan Manuel Galán, que también participó en la consulta, y luego fue respaldada por el excontralor Felipe Córdoba, quien anunció que declinaba su candidatura para que se siguieran logrando apoyos alrededor de Valencia. Palacios tomó esa misma decisión.
El excontralor Felipe Córdoba se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia
El excontralor general, Felipe Córdoba, que también había recogido suficientes firmas para inscribirse como candidato presidencial, se adhiere a la campaña de Paloma Valencia. Luego de que la senadora y candidata por el Centro Democrático lo invitara públicamente a apoyar su candidatura y después de que ambos se reunieran este miércoles, Córdoba le respondió que sí por medio de un video. “He escuchado este llamado”, dijo.
“Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita la unión para recuperar el país”, dijo, ante el que calificó como “uno de los momentos más difíciles” de la historia del país. “La inseguridad crece, la economía se debilita, y millones de colombianos creen que el país que aman está perdiendo el rumbo”, dice. Y concluye: “Cuando el país está en riesgo, el deber es unirnos”.
El exministro Mauricio Lizcano escoge a Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, como su fórmula vicepresidencial
En una dupla de exministros, Mauricio Lizcano ha revelado a Luis Carlos Reyes como su fórmula a la Vicepresidencia. Ambos fueron parte del Gabinete de Gustavo Petro pero han tomado distancia del Gobierno. Lizcano fue el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de este mandatario, y después ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC, hasta comienzos del 2025. Reyes, apodado Mr. Taxes desde que encabezó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a inicios del cuatrienio, ocupó después la cartera de Comercio pero acabó por romper ruidosamente con el presidente en medio de reproches y denuncias cruzadas. Había lanzado una candidatura propia que no despegó, y también se planteó una fallida alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento de izquierda alternativa del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
El expresidente Álvaro Uribe asiste a la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia
El expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder natural del Centro Democrático, llegó a la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, para acompañar a la candidata de su partido, Paloma Valencia, a inscribir su candidatura presidencial. Cerca del exmandatario se vio a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también ha expresado su respaldo a dicha candidatura.
El Nuevo Liberalismo coavala la candidatura de Paloma Valencia
Ante el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, el excandidato presidencial y director de la colectividad, Juan Manuel Galán, ratificó su respaldo a la fórmula de Paloma Valencia como presidenta y Juan Daniel Oviedo vicepresidente. A través de un comunicado, el partido ratificó que coavala dicha candidatura, en el marco del acuerdo de la Gran Consulta por Colombia, un proceso que convocó al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a otros partidos para, entre ellos, elegir a un único candidato de la derecha.
El Nuevo Liberalismo señala que toma la decisión con el fin de “construir una alternativa política frente a la polarización y los extremos que hoy dividen Colombia”, con el “compromiso de trabajar conjuntamente por una transformación responsable”, del país. Valencia dijo sentirse honrada y conmovida por llevar “el emblema de un colombiano que lo ha dado todo por Colombia, y cuyo hijo ha sabido representar y levantar las banderas de quienes no capitulan contra los violentos”, haciendo referencia a Luis Carlos Galán, el líder liberal asesinado en 1989.
Claudia López elige a Leonardo Huerta como su fórmula a la vicepresidencia
El abogado pereirano Leonardo Huertas será quien acompañe a la candidata presidencial Claudia López como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo, de acuerdo con fuentes cercanas a su campaña. Huerta, quien fue su contrincante en la Consulta de las soluciones, como se llamó a la consulta interpartidista del centro político, ahora estará a su lado en el tarjetón.
El también profesor, que hasta ahora era desconocido en la arena pública, fue el único contrincante en la consulta promovida por López, en la que no quisieron participar otros jugadores del centro político, como Sergio Fajardo, Maurice Armitage o Juan Fernando Cristo. Con la elección de Huerta continúa la tradición de que la fórmula vicepresidencial resulte ser quien saque la segunda mayor votación dentro de las consultas.
Claudia López inscribe su candidatura y da a conocer su fórmula vicepresidencial este viernes
La candidata presidencial Claudia López tiene programado dar a conocer a su fórmula vicepresidencial e inscribir su candidatura este viernes en Bogotá. La aspirante centrista ha convocado a sus seguidores y a los medios de comunicación en la sede de la Registraduría Nacional a las ocho de la mañana para revelar quién la acompañará en el tarjetón en la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. Los candidatos que tienen mayor favorabilidad según las encuestas ya dieron a conocer sus apuestas para la Vicepresidencia, un factor que encaminará el rumbo del escenario político en las próximas semanas.
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