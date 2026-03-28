Videoanálisis | La polémica de Ricardo Roa provoca un torbellino en Ecopetrol

La empresa más importante de Colombia viene disminuyendo sus ganancias, pero a eso se suma la crisis reputacional por cuenta de dos procesos que enfrenta el presidente de la compañía

Ricardo Roa, director de Ecopetrol, está en el centro de la polémica tras negarse a dimitir de la compañía por los dos procesos que enfrenta en su contra: uno por violación de topes durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual era gerente, y otro en el que ya está imputado por la Fiscalía por haber incurrido en un presunto conflicto de interés al comprar muy barato un apartamento lujoso a una persona que tenía intereses en los negocios de Ecopetrol.