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América Colombia
01:46
La polémica de Ricardo Roa en Ecopetrol
El periodista Juan Fraile, en Bogotá.Vídeo: Nicolás Rico
Ecopetrol

Videoanálisis | La polémica de Ricardo Roa provoca un torbellino en Ecopetrol

La empresa más importante de Colombia viene disminuyendo sus ganancias, pero a eso se suma la crisis reputacional por cuenta de dos procesos que enfrenta el presidente de la compañía

Juan Fraile
Bogotá -
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Ricardo Roa, director de Ecopetrol, está en el centro de la polémica tras negarse a dimitir de la compañía por los dos procesos que enfrenta en su contra: uno por violación de topes durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual era gerente, y otro en el que ya está imputado por la Fiscalía por haber incurrido en un presunto conflicto de interés al comprar muy barato un apartamento lujoso a una persona que tenía intereses en los negocios de Ecopetrol.

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