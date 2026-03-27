El Ejército de Colombia estrecha el cerco sobre Iván Mordisco y abate a su pareja, alias Lorena

El Ejército colombiano ha golpeado el anillo de seguridad de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país y a quien el presidente Gustavo Petro ha declarado como su mayor objetivo militar. El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, ha informado este viernes que las fuerzas de seguridad realizaron una operación conjunta, con ataques por aire y tierra, contra integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que lidera Mordisco. La operación en el selvático departamento del Vaupés dejó seis personas muertas que pertenecerían al anillo de seguridad de ese jefe, entre ellas alias Lorena, su jefe de seguridad y compañera sentimental.

El cadáver de Lorena fue identificado tras labores en el terreno posteriores al bombardeo. Los otros cuerpos no han sido individualizados, por lo que las autoridades no descartan que entre ellos pueda estar Mordisco, a quien persiguen desde hace meses. En una entrevista con EL PAÍS, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, había dado pistas sobre su paradero, justamente en la zona. “Está corriendo en la selva del Amazonas y lo estamos buscando. Hay 5.000 millones de pesos [más de 1,3 millones de dólares] de recompensa por su cabeza”, dijo.

La operación, aún en curso, se realizó en el occidente del Vaupés, en la zona de Pacoa, donde esas disidencias mantienen presencia y realizan actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores. De acuerdo con el ministro, la acción militar se enmarca en el Plan Ayacucho Plus, y “hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia. El objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias Mordisco”, escribió en X.

El general López indicó, a través de la misma red social, que la operación logró otros resultados. “Fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, se lee.

De acuerdo con la escasa información conocida sobre Lorena, fue reclutada a sus 15 años y se había convertido en una de las personas más poderosas del llamado Estado Mayor Central. Como guardia de seguridad de Mordisco, habría ordenado la muerte de varios de sus compañeros, acusándolos de ser infiltrados. Según informes de inteligencia, también estaría relacionada con el asesinato de otra disidente, Yenny Lara, el pasado mes de octubre, por presuntamente también tener una relación sentimental con Mordisco.

Néstor Gregorio Vera, Mordisco, quien llegó a ser un mando medio de la extinta guerrilla de las FARC, se negó a firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Declarado en disidencia desde entonces, suele moverse en la selva amazónica, donde ha buscado mantener control sobre parte del territorio que dejó la guerrilla tras su desmovilización. Bajo su mando, organizó el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), responsable del asesinato de decenas de firmantes de paz. Pese a que en 2023, Petro anunció un proceso de paz con dicho grupo, este se suspendió parcialmente un año después con una escisión interna: algunos grupos, unificados con el nombre de Estado Mayor de Bloques y Frente, mantienen las negociaciones, mientras que los que encabeza Mordisco se han convertido en blanco de las Fuerzas Militares.