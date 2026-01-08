Calendario de festivos en Colombia 2026: días feriados oficiales y puentes largos
El país latinoamericano tendrá 18 festivos, de los cuales 15 se convertirán en fines de semana largos
Colombia es uno de los países de América Latina con mayor número de días festivos al año. El calendario de 2026 no será la excepción: contará con 18 feriados oficiales, de los cuales 15 se convertirán en fines de semana extendidos gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), una norma que reorganiza ciertas celebraciones cívicas y religiosas para generar puentes para el descanso, la recreación y el turismo interno.
Días festivos en Colombia
|Fecha
|Festividad
|Jueves 1 de enero
|Año Nuevo
|Lunes 12 de enero
|Reyes Magos
|Lunes 23 de marzo
|Día de San José
|Jueves 2 de abril
|Jueves Santo
|Viernes 3 de abril
|Viernes Santo
|Viernes 1 de mayo
|Día del Trabajo
|Lunes 18 de mayo
|Ascensión del Señor
|Lunes 8 de junio
|Corpus Christi
|lunes 15 de junio
|Sagrado Corazón de Jesús
|Lunes 29 de junio
|San Pedro y San Pablo
|Viernes 7 de agosto
|Batalla de Boyacá
|Lunes 17 de agosto
|Ascensión de la Virgen
|Lunes 12 de octubre
|Día de la diversidad étnica y cultural
|Lunes 2 de noviembre
|Todos los Santos
|Lunes 16 de noviembre
|Independencia de Cartagena
|Martes 8 de diciembre
|Inmaculada Concepción
|Viernes 25 de diciembre
|Navidad
Puentes
Enero
En 2026, los fines de semana largos en Colombia iniciarán con el Puente de Reyes, del sábado 10 al lunes 12 de enero, una de las primeras oportunidades del año para activar el turismo local y el descanso.
Marzo
Le seguirá el Puente de San José, del 21 al 23 de marzo, que coincide con la temporada previa a la Semana Santa, un momento de alta movilidad de personas viajeras en el país.
Abril
La Semana Santa será un puente extendido del 2 al 5 de abril, impulsado por el Jueves y el Viernes Santo, fechas centrales de la tradición católica que se viven con especial fuerza en ciudades históricas.
Mayo
Mayo traerá dos pausas importantes: el Puente del Día del Trabajo, del 1 al 3, y el Puente de la Ascensión, del 16 al 18, ambos propicios para escapadas cortas y actividades culturales.
Junio
Junio concentrará tres de los puentes más esperados: Corpus Christi, del 6 al 8, Sagrado Corazón, del 13 al 15, y San Pedro y San Pablo, del 27 al 29, lo que convierte a este mes en el de mayor oferta de descansos extendidos del calendario.
Julio
El 20 de julio abrirá el Puente de la Independencia, del 18 al 20, marcado por celebraciones patrias y eventos institucionales en todo el territorio.
Agosto
En agosto coincidirán la Batalla de Boyacá, del 7 al 9, y la Asunción, del 15 al 17, dos puentes que combinan memoria histórica y devoción religiosa, con actos conmemorativos en el centro del país y celebraciones marianas en múltiples municipios.
Octubre y noviembre
Octubre ofrecerá un puente del 10 al 12, resignificado en Colombia una fecha para honrar la diversidad cultural y étnica, mientras que noviembre reunirá dos puentes consecutivos: Todos los Santos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, y la Independencia de Cartagena, del 14 al 16, clave para el Caribe colombiano por su valor histórico como la primera ciudad en declararse independiente en 1811.
Diciembre
Finalmente, el año cerrará con el Puente de Navidad, del 25 al 27 de diciembre, un fin de semana largo que tradicionalmente dinamiza los viajes familiares, el comercio y las celebraciones comunitarias.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.