Calendario de festivos en Colombia 2026: días feriados oficiales y puentes largos

El país latinoamericano tendrá 18 festivos, de los cuales 15 se convertirán en fines de semana largos

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor número de días festivos al año. El calendario de 2026 no será la excepción: contará con 18 feriados oficiales, de los cuales 15 se convertirán en fines de semana extendidos gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), una norma que reorganiza ciertas celebraciones cívicas y religiosas para generar puentes para el descanso, la recreación y el turismo interno.

Días festivos en Colombia

Fecha Festividad Jueves 1 de enero Año Nuevo Lunes 12 de enero Reyes Magos Lunes 23 de marzo Día de San José Jueves 2 de abril Jueves Santo Viernes 3 de abril Viernes Santo Viernes 1 de mayo Día del Trabajo Lunes 18 de mayo Ascensión del Señor Lunes 8 de junio Corpus Christi lunes 15 de junio Sagrado Corazón de Jesús Lunes 29 de junio San Pedro y San Pablo Viernes 7 de agosto Batalla de Boyacá Lunes 17 de agosto Ascensión de la Virgen Lunes 12 de octubre Día de la diversidad étnica y cultural Lunes 2 de noviembre Todos los Santos Lunes 16 de noviembre Independencia de Cartagena Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre Navidad

Puentes

Enero

En 2026, los fines de semana largos en Colombia iniciarán con el Puente de Reyes, del sábado 10 al lunes 12 de enero, una de las primeras oportunidades del año para activar el turismo local y el descanso.

Marzo

Le seguirá el Puente de San José, del 21 al 23 de marzo, que coincide con la temporada previa a la Semana Santa, un momento de alta movilidad de personas viajeras en el país.

Abril

La Semana Santa será un puente extendido del 2 al 5 de abril, impulsado por el Jueves y el Viernes Santo, fechas centrales de la tradición católica que se viven con especial fuerza en ciudades históricas.

Mayo

Mayo traerá dos pausas importantes: el Puente del Día del Trabajo, del 1 al 3, y el Puente de la Ascensión, del 16 al 18, ambos propicios para escapadas cortas y actividades culturales.

Junio

Junio concentrará tres de los puentes más esperados: Corpus Christi, del 6 al 8, Sagrado Corazón, del 13 al 15, y San Pedro y San Pablo, del 27 al 29, lo que convierte a este mes en el de mayor oferta de descansos extendidos del calendario.

Julio

El 20 de julio abrirá el Puente de la Independencia, del 18 al 20, marcado por celebraciones patrias y eventos institucionales en todo el territorio.

Agosto

En agosto coincidirán la Batalla de Boyacá, del 7 al 9, y la Asunción, del 15 al 17, dos puentes que combinan memoria histórica y devoción religiosa, con actos conmemorativos en el centro del país y celebraciones marianas en múltiples municipios.

Octubre y noviembre

Octubre ofrecerá un puente del 10 al 12, resignificado en Colombia una fecha para honrar la diversidad cultural y étnica, mientras que noviembre reunirá dos puentes consecutivos: Todos los Santos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, y la Independencia de Cartagena, del 14 al 16, clave para el Caribe colombiano por su valor histórico como la primera ciudad en declararse independiente en 1811.

Diciembre

Finalmente, el año cerrará con el Puente de Navidad, del 25 al 27 de diciembre, un fin de semana largo que tradicionalmente dinamiza los viajes familiares, el comercio y las celebraciones comunitarias.