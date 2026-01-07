Ir al contenido
América Colombia
Gustavo Petro

En directo | Discurso de Gustavo Petro en la manifestación por la soberanía de Colombia

El presidente se dirige a la ciudadanía desde Bogotá, en una protesta contra las intimidaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Gustavo Petro se dirige a los colombianos en la Plaza Bolívar de Bogotá.Vídeo: reuters
El País
El País
Bogotá -
