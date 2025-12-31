Ir al contenido
América Colombia
Enfrentamientos entre el UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) y manifestantes pertenecientes a organizaciones sociales, frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, el 17 de octubre de 2025.
33 fotos
Fotografía

Las mejores imágenes de 2025 en Colombia

EL PAÍS hace un recuento de algunas de las fotos más impactantes que dejó 2025

El País
Bogotá -
