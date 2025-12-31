Las mejores imágenes de 2025 en Colombia

33 fotosFotografíaLas mejores imágenes de 2025 en ColombiaEL PAÍS hace un recuento de algunas de las fotos más impactantes que dejó 2025El PaísBogotá - 31 dic. 2025 - 05:40CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFamilias desplazadas del Catatumbo llegan al estadio de Cúcuta en busca de albergue, tras huir de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las extintas FARC, el 22 de enero.Ferley OspinaJaime Valdiris, parte del grupo de colombianos deportados desde Estados Unidos y con los que Donald Trump amenazó al presidente Gustavo Petro, en su casa en Barranquilla, el 31 de enero.CHARLIE CORDEROLos padrinos del Niño Dios Negro participan en la procesión del nacimiento, resguardados de la lluvia, en Quinamayó (Valle del Cauca), el 15 de febrero.Jair F. CollMarelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia y protagonista de uno de los más fuertes escándalos del Gobierno Petro, en Bogotá, el 18 de febrero.ANDRÉS GALEANOGustavo Petro, en la Casa de Nariño, en Bogotá, el 21 de febrero.CHELO CAMACHOPacientes de la Nueva EPS hacen largas filas para la entrega de medicamentos, en Cali, el 21 de marzo.Jair F. CollAleida Gordillo y su hermana Sofía, ambas pacientes con síndrome de X frágil, en las puertas de sus cuartos, en Ricaurte (Valle del Cauca), el 26 de marzo.Jair F. CollSandra Borja, madre de Sara Millerey, mujer trans asesinada en Bello, junto al altar de su hija, el 9 de abril.Santiago MesaUna mujer wayúu en el asentamiento La Pista, en La Guajira, el 24 de abril.Diego CuevasGustavo Petro levanta la espada de Bolívar durante la marcha del Día del Trabajo, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 1 de mayo.Diego CuevasVarias quinceañeras viajan en una limusina como parte de su celebración, en Bogotá, el 2 de mayo.Fernando Vergara (AP)La senadora oficialista María José Pizarro contiene el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una discusión por los resultados de la votación de la consulta popular, en el Congreso, el 14 de mayo.Diego CuevasErika Queragama descansa en su carpa tras regresar nuevamente al Parque Nacional, luego de ser desplazada de su comunidad por la violencia, en Bogotá, el 21 de mayo.Santiago MesaManifestantes bloquean vías del sur de Bogotá como protesta por la violencia policial y la falta de avances en la promesa de liberar a manifestantes del Paro Nacional de 2021, en Bogotá, el 28 de mayo.Mariano VimosResidentes del barrio Modelia rezan durante una velatón en el lugar del asesinato del precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, el 8 de junio.Sergio Acero YateVíctimas de un deslizamiento de tierra en Medellín descansan entre las labores de búsqueda, el 25 de junio de 2025.Fredy Henao (El País)Un grupo de militares ensaya para el desfile del 20 de julio junto a la escultura de Shakira, en Barranquilla, el 17 de julio.Mariano VimosLas sombras de cruces de personas enterradas se proyectan sobre más de 500 osarios construidos por firmantes de paz y comparecientes del Ejército, en el Cementerio Central de Palmira (Valle del Cauca), el 21 de julio.Jair F. CollSimpatizantes del presidente Gustavo Petro se enfrentan con seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Cali, el 7 de agosto.Santiago Saldarriaga (AP)Entrada del féretro con los restos de Miguel Uribe Turbay al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, el 11 de agosto.Diego CuevasHomenaje a las víctimas del carrobomba que estallaron las disidencias de Iván Mordisco contra la base área de Cali , en Cali, el 22 de agosto.Santiago MesaCientíficos y veterinarios capturan un delfín rosado del río Amazonas para realizarle un chequeo de salud, en Puerto Nariño, el 7 de septiembre.Fernando Vergara (AP)Protestas en apoyo a Palestina, en Bogotá, el 7 de octubre.Mariano VimosLa lingüista misak Bárbara Muelas, en Silvia, Cauca, el 9 de septiembre.ANDRÉS GALEANOArquímedes Gutiérrez, pescador de 77 años, descansa mientras su compañero empuja la canoa a través de una planta invasora que azota la Ciénaga Grande de Santa Marta, el 11 de septiembre.Charlie CorderoUn hombre permanece frente a la estación de Policía en El Carmelo (Cauca), un día después de un ataque mortal atribuido a disidencias de las extintas FARC, el 15 de septiembre.Santiago Saldarriaga (AP)Un hombre posa para una fotografía en una instalación artística, en el marco de la Bienal de Arte de Bogotá, el 20 de septiembre.Ivan Valencia (AP)Yuliana Agudelo abraza a su hijo Sebastián Agudelo tras ser rescatado de una mina de oro que colapsó y dejó atrapados a más de 20 mineros, en Segovia, el miércoles 24 de septiembre.Santiago Saldarriaga (AP)El senador Iván Cepeda durante el cierre de su campaña para ser elegido candidato presidencial del oficialismo, en Bogotá, el 26 de octubre.Sergio Acero YateUna pareja realiza un show de salsa en la Calle del Sabor, en Cali, el 31 de octubre.Jair F. CollSelva deforestada junto a cultivos de coca, en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, en El Guaviare, el 4 de diciembre.Diego CuevasUn altar improvisado con fotos de los estudiantes víctimas de un accidente de autobús, en Medellín, el 15 de diciembre.Miguel Angel Lopez (AP)Humberto Chabestán, en su casa destruida tras los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y la fuerza pública, en Buenos Aires, Cauca, el 21 de diciembre.NATHALIA ANGARITA