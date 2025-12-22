El regreso a la alquimia de la fotografía analógica

13 fotosFotografíaEl regreso a la alquimia de la fotografía analógicaEn el laboratorio de revelado de Musaeum en Ciudad de México se enseña cómo usar una cámara mecánica y también se difunden otras técnicas antiguas JULIÁN PERALTA (CORRIENTE ALTERNA) Ciudad de México - 22 dic 2025 - 10:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl laboratorio funciona en un edificio antiguo en el Callejón San Ignacio, a lado de lo que fue el Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico, en Ciudad de México.JULIAN PERALTALa fotografía analógica o química no desapareció completamente, pero sí dejó de ser algo cotidiano.JULIAN PERALTALos momentos son plasmados en una fina capa de cristales de plata, suspendidos sobre gelatina. A esa fina capa se le llamó “película” y era capaz de guardar instantes, mediante la receta química correcta. JULIAN PERALTALas imágenes se revelan sobre el papel.JULIAN PERALTALa fotografía analógica vivió una de sus mayores crisis en el año 2012, cuando la compañía Kodak —la mayor productora de rollos de película y químicos para fotografía— apeló a la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para evitar la bancarrota. JULIAN PERALTACon la llegada de la fotografía digital, aquellos recetarios que permitían revelar imágenes en papel u otras superficies se fueron olvidando.JULIAN PERALTASin embargo, desde hace unos años, cada vez hay más personas que buscan aprender y abrazar los viejos procesos fotográficos.JULIAN PERALTAEl fotógrafo, restaurador y docente de la Unidad de Vinculación Artística, Emmanuel Galindo, señala que hubo dos momentos del repunte de la fotografía química. El primero, explica, fue a partir de la aparición de Retrica, una aplicación para celular opciones de filtros retro o vintage, para dar esa apariencia a las imágenes digitales. JULIAN PERALTAEl segundo momento se vivió en pandemia, Galindo considera que durante esta época hubo una mayor circulación de artículos fotográficos antiguos.JULIAN PERALTAAlrededor del mundo surgen, o resisten, lugares que se dedican a la fotografía química, uno de esos lugares es Musaeum. Mauricio GutiérrezConjunto de fotografías hechas con diferentes técnicas como el Marrón Van Dyke, la cianotipia y un daguerrotipo de finales del siglo XIX.Julián PeraltaFotografía revelada en Musaeum.Mauricio GutiérrezEste trabajo fue realizado sin fines de lucro para la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP) de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y publicado originalmente en la plataforma Corriente Alterna. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la UIP. La publicación original está disponible en corrientealterna.unam.mx.JULIAN PERALTA