El regreso a la alquimia de la fotografía analógica

El fotógrafo, restaurador y docente de la Unidad de Vinculación Artística, Emmanuel Galindo, señala que hubo dos momentos del repunte de la fotografía química. El primero, explica, fue a partir de la aparición de Retrica, una aplicación para celular opciones de filtros retro o vintage, para dar esa apariencia a las imágenes digitales.

JULIAN PERALTA