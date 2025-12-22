Ir al contenido
_
_
_
_
México
13 fotos
Fotografía

El regreso a la alquimia de la fotografía analógica

En el laboratorio de revelado de Musaeum en Ciudad de México se enseña cómo usar una cámara mecánica y también se difunden otras técnicas antiguas

JULIÁN PERALTA (CORRIENTE ALTERNA)
Ciudad de México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_