El congresista Joaquín Castro visita a Liam Conejo Ramos en el centro de detención de Dilley, Texas

Durante una visita al centro de detención de Dilley, Texas, el congresista Joaquín Castro se reunió con Liam Conejo Ramos, de cinco años, quien fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el 20 de enero. El legislador demócrata publicó una imagen que muestra el encuentro con Liam y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias. Las imágenes de la detención del menor provocaron indignación pública en medio de un despliegue de agentes federales en el Estado de Minnesota.

Castro afirmó que ningún niño de cinco años debería estar detenido como lo ha estado Ramos. También mencionó que un bebé de dos meses también había sido detenido y denunció las malas condiciones a las que son sometidos los migrantes en el centro.

Un abogado que representa a la familia, Marc Prokosch, afirmó que el niño ecuatoriano y su padre se encontraban legalmente en el país como solicitantes de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el padre de Liam se encontraba ilegalmente en el país, pero no proporcionó detalles.