Video | Los momentos claves del intento de atentado a Trump

El presidente de Estados Unidos fue evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado intentara entrar en el salón en el que se celebraba el evento

Desde el interior del salón, en el que los periodistas, políticos y famosos estaban cenando, se escucharon cinco disparos a la altura del primer plato. El área en la que se produjo el incidente, un piso por encima del lugar del evento, fue acordonada inmediatamente. El exterior del hotel, adonde se evacuó a los asistentes, se llenó de policías. El tirador fue identificado como Cole Allen, californiano de 31 años y, según las primeras informaciones, se había alojado como huésped en el hotel.

Es el tercer atentado al que sobrevive el presidente de Estados Unidos, tras el mitin en Butler (Pensilvania) en el que un francotirador disparó hasta en ocho ocasiones y una de esas balas le rozó la oreja derecha, y aquella vez que un tipo armado fue descubierto en un campo de golf de Florida con planes de asesinar al entonces candidato republicano.