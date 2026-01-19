Los monjes budistas que atraviesan Estados Unidos en nombre de la paz
Aloka, el perro que acompaña al grupo, ha generado fascinación en redes sociales
Un grupo de monjes budistas ha generado atención del público con una Caminata por la Paz que busca recorrer desde Texas a Washington para promover la paz, la unidad y la compasión a nivel nacional. En su camino han sido acompañados por Aloka, un perro mestizo que se le unió al grupo en las calles de la India durante otra marcha simbólica y que se ha convertido en una sensación en redes sociales.
A mediados de noviembre la caravana de seguridad que escolta a los monjes se vio involucrada en un accidente vehicular en el que uno de los monjes recibió heridas graves que ameritaron la amputación de una pierna. Gracias a una donación ciudadana consiguieron un nuevo vehículo para escoltarles y seguir con el trayecto.
Cuando lleguen a la capital del país, los monjes también planean solicitar el reconocimiento oficial de Vesak como feriado federal en Estados Unidos. Vesak es el día que conmemora el nacimiento y la iluminación de Buda.