Ir al contenido
_
_
_
_
US
Loa monjes budistas en Saluda, Carolina del Norte, el 8 de enero 2026. Foto: Allison Joyce (AP) | Vídeo: AP
budismo

Los monjes budistas que atraviesan Estados Unidos en nombre de la paz

Aloka, el perro que acompaña al grupo, ha generado fascinación en redes sociales

El País
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un grupo de monjes budistas ha generado atención del público con una Caminata por la Paz que busca recorrer desde Texas a Washington para promover la paz, la unidad y la compasión a nivel nacional. En su camino han sido acompañados por Aloka, un perro mestizo que se le unió al grupo en las calles de la India durante otra marcha simbólica y que se ha convertido en una sensación en redes sociales.

A mediados de noviembre la caravana de seguridad que escolta a los monjes se vio involucrada en un accidente vehicular en el que uno de los monjes recibió heridas graves que ameritaron la amputación de una pierna. Gracias a una donación ciudadana consiguieron un nuevo vehículo para escoltarles y seguir con el trayecto.

Cuando lleguen a la capital del país, los monjes también planean solicitar el reconocimiento oficial de Vesak como feriado federal en Estados Unidos. Vesak es el día que conmemora el nacimiento y la iluminación de Buda.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sucesor del Dalái Lama

¿Cómo se elige al sucesor del Dalái Lama?

Xabier Vergara / Marta Córdoba

El monasterio budista de Galicia, destruido por las llamas, renace de sus cenizas: “El fuego solo ha venido a despejarnos el camino”

Silvia R. Pontevedra | San Amaro

Archivado En

_
_
_