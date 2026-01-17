‘Playoffs’ NFL 2026: partidos, horarios y cómo ver la ronda divisional

Josh Allen y los Bills viajan a Denver en busca de un boleto a la final de conferencia, mientras los 49ers visitan Seattle en un duelo clásico del Oeste

La NFL entra a su tramo decisivo. Los ocho equipos aún en pie se enfrentan en duelos de eliminación directa por un lugar en las finales de conferencia, la antesala del Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero en San Francisco, California. Después de una ronda de comodines sin sorpresas, los primeros sembrados de la Conferencia Americana y Nacional, los Denver Broncos y Seattle Seahawks, respectivamente, entran a escena con la intención de hacer valer su localía y conseguir un triunfo que los coloque en las finales de conferencia.

Sábado 17 de enero

Denver Broncos - Buffalo Bills

Hora: 4.30pm (ET)| Transmisión: CBS, Paramount+

Los Broncos (14-3) entran a escena en playoffs después de una semana de descanso. El equipo de Sean Payton, primer sembrado en la Conferencia Americana, recibe a los Bills (13-5) en el duelo más parejo de la ronda divisional. Se trata del segundo choque en playoffs entre ambas franquicias de forma consecutiva: en la ronda de comodines del año pasado, Buffalo se impuso ampliamente 31-7 frente a los Broncos como local en un juego sin intercambios de balón. Esta vez, la clave estará en la capacidad de la defensa de los Broncos para contener a Josh Allen y su capacidad para alargar jugadas.

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers

Hora: 8.00pm(ET)| Transmisión: FOX, FOX One, FOX Deportes

La tarde del sábado, Seahawks (14-3) y 49ers (12-5), dos viejos conocidos del Oeste de la Nacional, se enfrentan por tercera vez en la temporada, esta vez por un boleto a la final de conferencia. San Francisco se mete al Lumen Field tras el golpe de autoridad que supuso eliminar al campeón de visita, una hazaña impensable al mirar el largo historial de lesiones que acarrea esta temporada. Los Seahawks, segunda mejor defensiva de la liga y primer sembrado de la Nacional, buscarán limitar el ataque terrestre de los Niners y forzar errores del quarterback Brock Purdy que se traduzcan en pérdidas de balón.

Domingo 18 de enero

New England Patriots - Houston Texans

Hora: 3.00pm (ET) | Transmisión: ESPN/ABC, ESPN+, ESPN Deportes

Los renovados Patriots (14-3) reciben a los Texans (12-5) en un duelo de defensivas de élite. Ambas unidades vienen de una actuación redonda tras una discreta producción de sus ofensivas: mientras New England frenó la producción ofensiva de los Chargers a un gol de campo, la defensiva de los Texans se mostró dominante de visita en Pittsburgh, limitando a Aaron Rodgers compañía a seis puntos en contra y capitalizando dos robos de balón, un balón suelto y una intercepción, en un par de touchdowns.

Chicago Bears - Los Angeles Rams

Hora: 6.30pm (ET)| Transmisión: NBC, Peacock, Telemundo, Universo

El último juego de la ronda divisional enfrenta a dos equipos en momentos contrapuestos: mientras los sorprendentes Bears (12-6) se levantaron de una desventaja de 18 puntos al medio tiempo frente a Green Bay en la ronda de comodines, los Rams (13-5), la mejor ofensiva de la liga y serios candidatos al título, sufrieron para vencer a Carolina en casa. Aunque los dirigidos por Sean McVay arrancan como favoritos por tres puntos, el momento anímico y la localía de los Bears —el termómetro marcará -14 grados Celsius al inicio del partido— podrían inclinar la balanza a favor del equipo revelación de la Conferencia Nacional.