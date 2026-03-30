Videoanálisis |MORENA: el costo de los partidos satélite

Morena construyó una ‘aplanadora’, sí, pero con piezas prestadas. Y, hoy, el Verde y el PT le recuerdan a la presidenta que esas piezas tienen un alto costo

Hay a quienes les sorprende que una presidenta como Claudia Sheinbaum, con los altos niveles de aprobación - registrados en prácticamente todas las encuestas desde que asumió el poder -, vea una parte importante de su agenda rechazada por la propia alianza que la llevó al poder.

Pero esto no debe sorprender a nadie. Los partidos satélites de Morena, el Verde y Partido del Trabajo, no comparten en realidad las convicciones o proyecto de la presidenta Sheinbaum. Su historia es pública y conocida: se suben al barco de quien les conviene y lo abandonan cuando deja de ser negocio. No hay ideología, ni compromiso con ningún proyecto político. Hay intereses y nada más… Y eso los ha llevado, en distintos momentos del tiempo, a apoyar visiones antagónicas de país sin empacho alguno.

Ahora, los votos del Verde y PT en contra de la reforma electoral y los del PT en contra de la intención de Sheinbaum de colarse en la elección del año entrante vía la figura de revocación de mandato, han fisurado la alianza político electoral, aunque en público se tomen de la mano y celebren su alianza.

Pero, como se dice coloquialmente, se necesitan dos para bailar tango. Desde Morena, la relación con el Verde y PT ha sido también totalmente transaccional. El partido mayoritario se ha servido durante años de sus aliados mercenarios para conseguir mayorías artificiales en el Congreso y pasar con ello su agenda política: reforma al Poder Judicial, elecciones judiciales, desaparición de organismos autónomos, militarización de la Guardia Nacional, la Ley de la Industria eléctrica y más. Todo eso ocurrió porque al Verde y al PT les convenía, porque nada de eso tocaba a sus intereses y, al contrario, los cobijaba en la coalición oficialista para continuar haciendo negocio con la política.

La fuerza de la alianza construida por Morena para ganar elecciones está condicionada a una sola cosa: mantener los privilegios de los partidos rémora. Al final, Morena construyó una aplanadora, sí, pero con piezas prestadas. Y, hoy, el Verde y el PT le recuerdan a la presidenta que esas piezas tienen un alto costo de mantenimiento. Un costo que la 4T tendrá que pagar si no quiere ver cómo su agenda y sus espacios de poder, sobre todo a nivel local, se desmoronan incluso antes de llegar al 2027.