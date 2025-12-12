Gloria Trevi habla sobre la demanda de 180 millones de dólares a TV Azteca: “Solo quiero que me dejen en paz”

La cantante habla a detalle, por primera vez, sobre la querella con TV Azteca y Pati Chapoy por presunta difamación en el caso de un supuesto vínculo con la red de abuso de menores liderada por su entonces representante Sergio Andrade

Gloria Trevi ha hablado por primera vez, largo y tendido, sobre la demanda por difamación a TV Azteca y Pati Chapoy. La cantante se pronunció sobre la querella en el programa Largo aliento de la periodista, escritora y guionista, Sabina Berman. “Me da muchísimo gusto estar contigo hoy para reconectar y reconciliar”, dijo Trevi al inicio de la entrevista. La tensión que alguna vez giró en torno a ellas, luego que la escritora publicara un libro sobre la vida de la cantante —que después se adaptó al cine— ha quedado en el pasado. Trevi aprovechó los primeros minutos de la entrevista para limar asperezas con Berman y pronto entraron en detalles sobre la situación con la demanda. “Ese dinero no me interesa. Quiero que me dejen en paz. Yo estoy en manos de Dios: que sea lo que él quiera. Yo estoy muy dispuesta siempre a la conciliación”.

Durante la entrevista, transmitida durante la noche de este jueves 11 en Canal 14, Trevi repasó lo que vivió en el año 2000 con su entonces manager, Sergio Andrade, cuando fueron señalados como los líderes de una red de abuso de menores. Trevi piso la cárcel y salió unos años después. Ella atribuye a que TV Azteca, la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y la conductora Pati Chapoy, fueron los responsables de su encarcelamiento. “Lo dijeron ellos en algunos momentos en entrevistas, cuando se burlaban y gozaban de la situación. Ellos decían: ‘gracias a nosotros, a nuestra presión a las autoridades, logramos que ella ingresara a prisión”, zanjó.

En 2009, la cantante demandó a la televisora y a la conductora por 180 millones de dólares. “Es una cifra simbólica. Mis abogados llegaron a esa cifra antes de que naciera mi hija. Puede que la cifra ascienda; eso lo decidirá el juez”, ha dicho Trevi y agregó. “Yo ya gané, porque llevo más de dos años trabajando”, aseguró.

Trevi dijo que la demanda se hizo en Estados Unidos porque es donde ella vive. Asegura que el juicio lleva más de 15 años en proceso porque los acusados no se han querido presentar en la corte. “Han seguido metiendo recursos. Teníamos una fecha firme, y por una cuestión técnica se pospuso. Puede que tarde otros meses, pero la Justicia estadounidense se está dando cuenta de lo que están haciendo”, dijo. “Si todo de lo que se me acusaba era verdad, ¿por qué gastan millones de dólares en alargar y alargar el juicio?”. Agregó que espera que se resuelva en 2026.

Berman cuestionó a la cantante sobre las acusaciones de cómplice por parte de algunas de sus compañeras de ese entonces. “Me acusan de cosas que no son ciertas y de cosas que ya están juzgadas. “Me pusieron de cabecilla: ‘Trevi-Andrade’, y tengo que cargar esa ancla”, dijo la cantante. La entrevistadora después aseguró que dos de estas excompañeras tienen contratos con TV Azteca desde hace más de una década. Trevi se limitó a decir que no tenía comentarios al respecto.

Las claves del lío legal entre Gloria Trevi y TV Azteca

La batalla legal de la cantante con la televisora de comenzó en 2009, cuando Trevi demandó en una corte de Estados Unidos a TV Azteca, a su filial en el país norteamericano, Azteca América, y a la conductora de espectáculos Pati Chapoy. En la querella, la artista los acusó de orquestar una campaña de difamación en su contra, ya que en programas como Ventaneando se insistía en mencionar su vínculo con la red de abuso de menores liderada por Sergio Andrade, pese a haber sido exonerada por las autoridades mexicanas en 2004.

La demanda también rechaza las afirmaciones difundidas por la televisora que aseguraban que Trevi estaba bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado junto con su esposo, Armando Gómez. “Me quisieron atacar cuando estaba volviendo a levantar mi carrera después de muchísimo trabajo, y de repente querían otra vez decir cosas. Ahí me vi obligada a defenderme”, explicó la cantante en una entrevista con Adela Micha. La razón por la que el proceso legal se presentó en Estados Unidos es que en México no procedió el caso. Además, al ser residente de Texas, la cantante tenía la posibilidad de interponer la denuncia en ese país, considerando que los programas también se transmiten allí.

Desde entonces, el proceso se ha extendido debido a los recursos legales del equipo del canal, por lo que hasta ahora no ha llegado a juicio. Por su parte, Chapoy se ha limitado a recalcar que ella no le hizo ningún daño a la estrella, sino que estaba haciendo su trabajo como parte de la cobertura mediática del caso. “Ella, muy lamentablemente, vive la consecuencia de sus actos, yo no hice nada más que señalar lo ocurrido en un momento difícil”, dijo la conductora en octubre de 2025.

En el año 2000, Gloria Trevi —una de las figuras más influyentes del pop en México en los 80 y 90— fue detenida en Río de Janeiro, Brasil, junto con su mánager Sergio Andrade y María Raquenel Portillo. Tras pasar meses fuera del país para evadir las acusaciones por corrupción de menores, pasó casi tres años en prisión antes de ser extraditada. En 2004, la justicia mexicana la absolvió por falta de pruebas. Pati Chapoy fue una de las primeras en dar amplia cobertura a las denuncias y al caso que se desarrollaba en torno a Trevi y Andrade.

Desde su liberación, la cantante ha trabajado en reconstruir su carrera con discos nuevos, giras, series inspiradas en su vida y, recientemente, un documental que muestra aspectos de su día a día junto a su familia. En todo momento, ella ha sostenido su inocencia, y en 2023 interpuso una denuncia por la vía civil contra Sergio Andrade por abuso sexual, también en Estados Unidos.

