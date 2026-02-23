Más de 1.000 personas pasan la noche en el zoológico de Guadalajara por la violencia tras operativo contra El Mencho

Los bloqueos e incendios del domingo impidieron que los visitantes regresaran a sus hogares

Más de 1.000 visitantes quedaron atrapados durante la noche del domingo en el zoológico de Guadalajara, debido a los bloqueos e incendios que siguieron al operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Varios Estados mexicanos cancelaron las clases el lunes y los gobiernos locales y extranjeros advirtieron a sus ciudadanos que se quedaran en casa tras el estallido de violencia. El temor a quedar atascados en el camino llevó a los visitantes del zoológico a permanecer allí durante la noche.

La mañana del lunes, los autos comenzaron a circular en Guadalajara, aunque vehículos carbonizados permanecían en algunos puntos de la ciudad. En total, se registraron 252 bloqueos en todo el país, la mayoría de ellos en Jalisco, aunque fueron desactivados en el transcurso de la noche.

La violencia de este domingo, que provocó la suspensión temporal de vuelos, también interrumpió las actividades de la campaña de vacunación en Jalisco. En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del Estado, se registraban los restos de al menos 200 vehículos quemados.