Filas y furor por la réplica de la Luna en Paseo de la Reforma

Es lunes por la tarde y Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de Ciudad de México, está abarrotada. Esta vez no es solo por el tráfico habitual, sino por una multitud de personas que trata de acercarse a la réplica de la Luna que se ha colocado en uno de los camellones para tomarse una selfie. La pieza, Museum of the Moon, del artista británico Luke Jerram, forma parte de la exposición Solo la Luz, Primavera del Festival Internacional de las Luces México (Filux) 2026.

Desde su montaje en días pasados, la instalación lumínica empezó a llamar la atención de los transeúntes y a circular en redes sociales. Para la inauguración del festival, que se realizó la noche de este lunes, ya se había convertido en un fenómeno viral. Con el celular en mano, familias, parejas y grupos de amigos se turnan, se acomodan y sonríen frente a la obra a gran escala, que ha sido presentada en más de 200 ocasiones en 30 países. “Lo más poderoso de este festival es que nos recuerda que la ciudad no solo se habita, sino que también se siente con el arte; que el espacio público no solo se transita, sino que se vive, se comparte, se logra resignificar. Solo la Luz es un mensaje profundo en nuestro tiempo. A nivel internacional vivimos tiempos oscuros, donde resurgen los fantasmas del odio, la violencia y la guerra. En tiempos de oscuridad la Ciudad de México tiene que brillar con más fuerza”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada en el evento inaugural.

Festival Internacional de las Luces México en Paseo de la Reforma. Camila Ayala Benabib (Cuartoscuro)

Creada en 2016, la pieza inflable reproduce el satélite a gran escala. Con un diámetro de siete metros, la esfera presenta imágenes detalladas de la superficie lunar captadas por la NASA, con una resolución de 120 puntos por pulgada. De acuerdo con el director de Filux, David Di Bona, cada centímetro cuadrado de la instalación equivale a cinco kilómetros de la Luna. Al instalarse en espacios oscuros, la pieza se ilumina desde el interior y adquiere la apariencia de un orbe flotante. “Si bien la luna es gigante y esta ciudad es gigante, lo que se vive aquí es una sensación de intimidad, de invitar a jugar a las familias en un recuerdo, en una cuestión memorable, en una cuestión sensible”, mencionó Di Bona.

La popularidad de la réplica de la Luna de Luke Jerram trasciende México. En el Museo de Historia Natural de Londres, donde permaneció siete meses, reunió a más de dos millones de visitantes y se consolidó como una de las exposiciones más exitosas del recinto.

En su edición de primavera, Filux 2026 se conforma por un recorrido de 13 obras de arte lumínico de artistas como Kardia, Vladimir Maislin, Yupica, Flowers of Life, Amauri Sanabria, Julio Bekhor, Miguel Bolivar, Omar Gómez y Luca Salas Bassani Antivari. La muestra se puede apreciar en Paseo de la Reforma (en los camellones entre la Estela de Luz y el Ángel de Independencia) en un horario de las 19.00 a las 23.00 horas. Aunque inicialmente el calendario contemplaba que Solo la Luz, Primavera terminaría el 29 de marzo, Brugada anunció este domingo que se ha extendido hasta el 5 de abril.