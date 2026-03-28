Marina de Tavira, en corto

Para la actriz Marina de Tavira, el teatro se ha convertido en un espacio para comunicar aquello que le resulta urgente. Su obra La Niña en el Altar, una revisión de una tragedia griega en la que encarna a Clitemnestra y que estrena su segunda temporada, no aborda de forma directa la realidad mexicana, pero sí dialoga con ella y resuena con problemáticas contemporáneas como la violencia y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes. En entrevista con EL PAÍS, la intérprete reflexiona sobre su trayectoria escénica y cómo, desde la intimidad que se construye con el público, la disciplina se convierte en un canal de expresión y conexión.