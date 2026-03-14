Sergio Mayer quiere volver a la Cámara de Diputados tras ser expulsado de un ‘reality show’

El actor mexicano, a quien Morena suspendió sus derechos por dejar su escaño para irse a la ‘Casa de los Famosos’, justifica ahora su incorporación al programa de televisión por un “tema económico”

El actor Sergio Mayer quiere volver a la Cámara de Diputados después de su corta —y polémica— participación en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos. El artista pidió formalmente su reincorporación a su escaño en un escrito que entregó a la presidencia del hemiciclo al que tuvo acceso el periódico Reforma. En esa misma línea, Mayer justificó este viernes su decisión de dejar sus labores como legislador por un “tema económico”, ha señalado en una entrevista con El Heraldo Televisión. El sueldo mensual medio de los diputados federales está en torno a los 80.000 pesos mensuales (4.450 dólares).

“Informo a usted la reincorporación a mis funciones legislativas con efectos a partir del día de hoy”, se puede leer en el documento. La decisión de pedir licencia de Mayer, que estuvo un mes fuera y a quien el partido oficialista Morena suspendió de sus derechos políticos a finales de febrero por “incumplir con sus obligaciones como protagonista del cambio verdadero”, aún sigue generando polémica en México.

El actor pidió este viernes una disculpa, aunque a medias. “Entiendo que haya cierta indignación por alguna parte, algún sector, y tienen toda la razón, a los cuales les ofrezco pues una disculpa”, sostuvo.

Por el momento, Morena no ha reaccionado a la petición de volver del actor. Tampoco queda claro si, dada la suspensión, Mayer volverá a la bancada oficialista o en qué posición se reincorporaría. En ese sentido, el artista, cuya fama explotó en los 2000 tras crear el espectáculo erótico Solo para mujeres, ha afirmado que su intención es estar junto con el resto de legisladores de Morena. “He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también. No soy el primero ni el último legislador que solicita licencia para algún tema personal”, insistió con El Heraldo Televisión.

Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos esta misma semana. En su momento, el legislador justificó su presencia como un “experimento social”. También hizo referencia a las tensiones generadas por las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y que su presencia en las pantallas resaltaría “la importancia de la cultura latina” en EE UU.

La controversia llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien en una primera instancia trató de bajar los decibelios: “¿Hay suplentes, no?”. Con un tono similar, el coordinador de los morenistas en la Cámara, Ricardo Monreal, afirmó que él supo de la separación temporal de Mayer dos semanas antes de que se hiciera pública la noticia. “Desde antes sabíamos de su vocación y de su actividad como actor y como integrante del mundo del espectáculo. Yo no tengo ningún comentario negativo. En el trabajo que desarrolló Sergio Mayer en estos meses siempre fue cuidadoso, disciplinado con Morena y apoyó todas las reformas de la presidenta y del grupo”, afirmó.

El actor ha dicho que su regreso a la Cámara tiene también como objetivo respaldar la reforma electoral de Sheinbaum, que quedó enterrada este miércoles por falta de mayoría suficiente y que ahora trata de abrirse camino con un plan B del Gobierno.