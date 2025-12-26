Las imágenes que marcaron México en el 2025

María Guadalupe González Martínez muestra el brazalete electrónico de su tobillo. La mujer otomí enfrenta una pena de 50 años, dado que la actual pareja de su excompañero ha interpuesto varias demandas en su contra por abuso sexual, tentativa de feminicidio e intento de secuestro en el Estado de México.

Ginnette Riquelme Quezada