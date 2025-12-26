Las imágenes que marcaron México en el 2025

27 fotosMéxicoLas imágenes que marcaron México en el 2025Los cambios en los flujos migratorios, la crisis de desapariciones en el país, las protestas por la gentrificación en la capital y más acontecimientos dejaron huella en la sociedad a lo largo de este añoEl PaísMéxico - 26 dic 2025 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMigrantes en el Puente Fronterizo Paso del Norte, en Ciudad Juárez, tras la cancelación del programa CBP One, el 20 de enero de 2025.Nayeli CruzCarolina Álvarez y Sergio Martínez, esposa y hermano de Jorge Luis Martínez Valdez, en el cementerio de Cloete, Coahuila, México, el 18 de febrero 2025. Jorge es uno de los 10 mineros que perdieron la vida tras el derrumbe del pozo de carbón El Pinabete, el 3 de agosto de 2022.Mónica González IslasÁngel se prepara una dosis en La Sala, un centro de consumo supervisado en Mexicali, Baja California, el 11 de marzo de 2025.Gladys SerranoClasificación de objetos por parte de la Fiscalía Estatal de Jalisco en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, después de la denuncia de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. FISCALÍA DE JALISCOUsuarios desalojaron la línea 9 del metro de Ciudad de México al registrarse un corto circuito, el 3 de marzo de 2025. Nayeli CruzInés Lázaro sostiene una foto de su hijo Francisco, desaparecido desde 2018, en Ciudad de México, el 1 de mayo de 2025Gladys SerranoGraciela Iturbide en su casa, en Coyoacán, en Ciudad de México. Iturbide fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, el 23 de mayo de 2025.Seila montesVecinos de la colonia San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, afectados por las lluvias torrenciales en Ciudad de México, el 3 de junio 2025. Emiliano MolinaMujeres integrantes de la congregación Asamblea de Dios del sur de Jackson, Misisipi, juegan con niños migrantes que se alojan en el albergue Senda de Vida I, en Reynosa, el 26 de junio de 2025. Nayeli CruzSara Lugo da vida en la escena nocturna a ‘Mexican Divine’ en un bar de Ciudad de México, en junio 2025. Silvana Flores Sánchez (Silvana Flores)Un manifestante vandalizó las instalaciones de un cadena de café durante la marcha contra la gentrificación, en Ciudad de México, el 5 de julio de 2025.Emiliano MolinaCarlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, durante un recorrido por la comunidad indígena de Capacuaro señalado como centro de adiestramiento para sicarios, el 7 de julio 2025. El 2 de noviembre el alcalde de Uruapan fue asesinado durante un acto público.Juan José Estrada SerafínPobladores acuden a la entrega de borregos incautados en operativos contra la extorsión en Texcaltitlán, Estado de México, el 25 de julio del 2025.Aggi GarduñoPacientes y familiares caminan frente a la fachada de la zona de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, donde tres hombres fallecieron tras un ataque armado la tarde del 29 de agosto. Mónica González IslasPersonal de emergencia trabaja en el lugar de la explosión de una pipa de gas en la avenida Ignacio Zaragoza, en Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2025.Felix MárquezClaudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, en el Zócalo de Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025.Rodrigo OropezaAl menos 94 policías resultaron heridos durante la marcha anual del 2 de octubre que recuerda la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, en Ciudad de México.Aurea Del RosarioTrabajos de remodelación del Estadio Banorte en Ciudad de México, previos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el 23 de octubre de 2025. Emiliano MolinaUn oficial de la Marina auxilia a una mujer tras las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, México, el 12 de octubre de 2025. Felix Marquez (AP)Afectados por la inundación en Veracruz, México, que ha dejado 70 muertos, 72 desaparecidos y 100.000 casas dañadas.Carlo EchegoyenMaría Guadalupe González Martínez muestra el brazalete electrónico de su tobillo. La mujer otomí enfrenta una pena de 50 años, dado que la actual pareja de su excompañero ha interpuesto varias demandas en su contra por abuso sexual, tentativa de feminicidio e intento de secuestro en el Estado de México. Ginnette Riquelme QuezadaCarmen Ventura, de 67 años, sostiene un 'torito' de pirotecnia durante un ensayo para participar en el ritual La Muerteada en San Sebastián Etla, Oaxaca, el 29 de octubre de 2025. SOFÍA NAVARRETE ZURGonzalo Celorio, ensayista y novelista mexicano, reconocido con el Premio Cervantes 2025, en su casa en Ciudad de México, el 5 de noviembre del 2025.Aggi GarduñoGrecia Quiroz asume el cargo como alcaldesa de Uruapan, luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo, en el Congreso de Morelia, Michoacán, el 5 de noviembre 2025. Rebeca HerreraVictoria Barragán Cruz recibe el alma de su madre Reyna Victoria con un altar xhela xuana, ofrenda tradicional de escalones, en su hogar zapoteca en el Barrio de Jalisco en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el 1 de noviembre de 2025.JACKY MUNIELLOUna bandera de 'One Piece' ondea durante los altercados al finalizar la marcha de la generación Z, frente a Palacio Nacional, el 15 de noviembre 2025. Aurea Del Rosario (El País)Peregrinos caminan por el Paso de Cortés, la brecha entre los volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, en el Estado de México, rumbo a la Basílica de Guadalupe, el 10 de diciembre 2025. Emiliano Molina