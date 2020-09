Un Volkswagen ID.3 desde 330 euros al mes sin comprarlo

El Volkswagen ID.3 ya está aquí y lo puedes configurar a tu medida en la web. De momento, se puede adquirir en dos versiones, cada una con una batería eléctrica diferente (las más grandes, de 58 y 77 kWh) que ofrecen hasta 420 y 549 kilómetros de autonomía, respectivamente.

La propuesta más asequible de la gama es el ID.3 Pro Performance, con un precio de compra desde 36.145 euros con las ayudas del Plan Moves incluidas. Equipa un motor de 204 CV con baterías de 58 kWh y alcanza hasta 420 kilómetros de autonomía. Tiene unas prestaciones brillantes, sobre todo en aceleración: tarda 7,3 segundos en llegar a 100 km/h y alcanza 160 km/h de velocidad máxima.

Desde 330 euros al mes en 'renting'

Sin embargo, hay otra alternativa que puede ser más interesante y rentable para muchos clientes, porque evita realizar el desembolso completo del coche o tener que financiarlo a plazos. Se trata del renting (alquiler a largo plazo), que permite disfrutar el ID.3 Pro Performance desde tan solo 330 euros al mes en 48 cuotas pagando una entrada de 7.197 euros (IVA incluido). Tiene un tope ampliable de 10.000 kilómetros al año, pero sobre todo, en la práctica, supone conducir un ID.3 con tarifa plana. Y es que la cuota incluye prácticamente todos los gastos del coche, desde el seguro a todo riesgo sin franquicia al mantenimiento y posibles reparaciones en los concesionarios oficiales de Volkswagen. Es decir, todo, salvo las recargas de electricidad y los cambios de neumáticos, que en los coches eléctricos duran más, y en la mayoría de los casos no se necesitará cambiar antes de los 40.000 kilómetros cubiertos por el contrato de 48 meses o cuatro años. Por lo demás, el acabado Pro Performance incluye ya de serie detalles como faros LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llantas de 18 pulgadas y elementos de seguridad tan avanzados como el control de crucero adaptativo ACC, con radar antichoque.

Esta misma mecánica se ofrece en cuatro acabados más: el Life (a partir de 38.025 euros), el Style (a partir 41.225 euros), el Business (a partir 41.575 de euros) y el Max (a partir 46.585 euros).

Navegador de uno de los modelos del nuevo Volkswagen ID.3. Volkswagen

El Life añade elementos como el Navegador Discover Pro y se queda en 355 euros de cuota mensual de renting con 7.134 euros de entrada. El Style suma, además, los faros IQ Light Matrix LED y un techo panorámico, y cuesta 375 euros de cuota mensual con una entrada de 8.007 euros. El Business viene ya con cámara de visión trasera y tiene la misma cuota que el anterior, 375 euros, y una entrada de 8.197 euros. Por último, el Max añade a todo lo anterior el Head up display, un sistema informático que proyecta información en el parabrisas frente al conductor (navegador, señales de tráfico, etc.) y la suspensión electrónica adaptativa DCC, que permite elegir entre diferentes perfiles de conducción (Confort, Sport, etc.). Si se elige en renting sale por una entrada de 9.186 euros y 48 cuotas de 415 euros.

Con hasta 549 kilómetros de autonomía



El ID.3 con las baterías más grandes de 77 kWh tiene nada menos que hasta 549 kilómetros de autonomía y se vende con dos acabados diferentes. El primero se denomina Pro S y está disponible desde 40.615 euros. Incluye de serie faros LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llantas de 19 pulgadas y control de crucero adaptativo ACC con radar antichoque. Y si se elige en renting tiene una entrada de 8.109 euros y 48 cuotas de 365 euros.

Esta misma mecánica se vende también en un acabado superior, el Tour, disponible desde 48.225 euros y, en el caso de renting, con una entrada de 9.644 euros y 48 cuotas de 425 euros. Además, viene de serie muy equipado, con el Navegador Discover Pro, faros Matrix LED, cámara de visión trasera, Head-up Display y llantas de 19 pulgadas, entre otras particularidades.