Todas las razones por las que querrás comprarte este coche eléctrico 2.0

Todos los argumentos que han hecho triunfar al Golf en los últimos 45 años, ahora en un formato muy similar, pero con mecánica 100% eléctrica y precios accesibles. Es lo que ofrece el VW ID.3, que quiere reeditar el éxito de su hermano mayor añadiendo las ventajas de los modelos de baterías de última generación. El heredero de los Beettle y Golf que motorizaron medio mundo en el siglo XX, saldrá a la venta en España este verano para reeditar el reto, y ya tiene precio: algo menos de 30.000 euros. Aquí te contamos todas las razones por las que querrás que sea tu próximo coche.

La democratización de los eléctricos

Empezamos por lo importante, el precio, principal inconveniente de los coches eléctricos que este VW quiere dejar atrás. De momento, el ID.3 Pure, la versión de lanzamiento de este modelo compacto de cinco plazas y tamaño similar al Golf, costará menos de 30.000 euros, sin contar las posibles ayudas del Gobierno. Y por ese desembolso ofrecerá 330 kilómetros de autonomía. La versión siguiente el ID.3 Pro, con 420 kilómetros, subirá a 36.000 y la superior, con 550 kilómetros no tiene todavía precio.

Más amplitud en la misma longitud

El ID.3 es un eléctrico 2.0, y eso quiere decir que se ha creado partiendo de un folio en blanco para aprovechar todas las ventajas de los modelos a pilas. Así, estrena una nueva plataforma o chasis, denominada MEB, que ha sido desarrollada específicamente por VW para sus modelos a pilas. Pero lo importante es que permite integrar los motores eléctricos y las baterías debajo del piso. De esta forma se pueden desplazar las ruedas a las cuatro esquinas, y al contrario de lo que ocurre con los modelos de mecánica térmica, se deja libre todo la parte superior a disposición de los pasajeros y su equipaje. El resultado es que en apenas 4,26 metros de largo (el Golf 8 mide 4,28), el ID.3 ofrece el espacio y sensación de amplitud de los modelos de la categoría superior y tiene un maletero de 385 litros.

Baterías y autonomías a la carta

Una solución para cada cliente. El ID.3 se ofrece con tres versiones que corresponden a la capacidad de sus baterías, el equivalente a los litros del depósito en los coches de combustión. Como hemos dicho el modelo base o Pure equipa unas pilas de 45 kWh que ofrecen 330 kilómetros de autonomía oficial según el nuevo ciclo WLTP, más severo y realista que el anterior NEDC. La segunda versión, el ID.3 Pro, lleva baterías medianas de 58 kWh y llega hasta 420 kilómetros. Y la tercera o Pro S, equipa unas pilas grandes de 77 kWh y puede recorrer hasta 550 kilómetros.

Recargas de hasta 10 kilómetros por minuto para poder viajar

Para no tener que renunciar a los viajes largos, los tres ID.3 son compatibles con sistemas de carga rápida en ruta que permiten recuperar el 80% de las baterías en apenas media hora. La versión Pure admite potencias de carga de 50 kW, pero se ofrece con 100 kW en opción. El ID.3 Pro viene ya de serie con 100 kW, y el Pro S, con 125 kW. El resultado es que cargando en un poste rápido de 100 kW se podrían recuperar unos 10 kilómetros por minuto, cerca de 300 kilómetros de autonomía suplementaria (ciclo WLTP) en apenas media hora, el tiempo que se suele tardar de media en parar a tomar un café o un refrigerio.

Tarifa plana: desde 275 euros al mes

El ID.3 se puede disfrutar en renting con una entrada de apenas 3.325 euros y una cuota muy competitiva de solo 275 al mes (más IVA). Además, VW incluye una completa garantía de 8 años y 160.000 kilómetros para las baterías.

A tope en seguridad

Las capacidades viajeras del ID.3 exigen un equipamiento que garantice la seguridad en carretera y el nuevo VW eléctrico lo tiene. Por ejemplo, y aparte de los elementos obligatorios, como seis airbags, ABS y control de estabilidad ESP, añade el sistema Front Assist o frenada automática de emergencia en ciudad con detección de peatones, el asistente de aviso de salida de carril e incluso una cámara que lee las señales de tráfico y proyecta información e imágenes en el parabrisas, frente al conductor, para que no haya que apartar la mirada de la carretera.

Balance neutro de CO 2