El Gobierno de Kast alista su megareforma legislativa con enfoque tributario

El presidente José Antonio Kast tiene previsto anunciar la noche de este miércoles -en su primera cadena nacional desde que asumió el cargo el 11 de marzo- la primera gran reforma legislativa de su mandato. El paquete consiste en unas 40 medidas, con enfoque tributario, y es considerado el corazón de la Administración de derechas. Una de las propuesta clave es la rebaja al impuesto corporativo a las grandes empresas de 27% a 23%, la que el grueso de la oposición rechaza por considerar que beneficia fiscalmente a los más ricos, en un momento en que el Ejecutivo defiende que no hay dinero y empuja un ajuste fiscal. El Gobierno aplazó en una semana la presentación de los detalles de la megareforma, que anunció el 14 de marzo, para intensificar su trabajo prelegislativo, buscar consensos y así facilitar la discusión y posible aprobación en el Congreso. Es probable que la próxima semana ingrese a trámite legislativo.

La reforma bautizada como Reconstrucción Nacional incluye medidas de inversión, simplificación regulatoria para agilizar permisos de proyectos de inversión y temas de medio ambiente. También contempla la reducción a la mitad del impuesto a la donaciones e incentivos a la repatriación de capitales, con una tasa del orden del 8%, y la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas por un periodo de 12 meses, entre otras. Por todo esto la oposición la describe como una gran reforma tributaria y critica la reducción tributaria a las grandes empresas, cuando el Gobierno ha dicho que no hay dinero para, por ejemplo, amortiguar las alzas del precio del petróleo y por eso son los chilenos los que deben cargar con el incremento de los combustibles. En la centroizquierda hay quienes sí se muestran abiertos a reducir el impuesto corporativo, pero con medidas compensatorias -las que no han sido contempladas en la propuesta hasta el momento- y de manera más gradual que los cuatro años previstos.

El Gobierno ha intentado alinear al oficialismo detrás del proyecto, que genera algunos reparos incluso en la derecha tradicional. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, de la UDI, de la derecha derecha tradicional, defendió esta mañana la megareforma, sin embargo, reconoció en T13 radio que le falta alguna medida que beneficie de forma “inmediata” a la clase media. El ministro secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, el encargado de conducir las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, dijo este fin de semana en La Tercera que para él era “irrenunciable” la baja del impuesto corporativo, argumentando que es necesario para hacer de Chile un país más competitivo y aumentar la inversión, aunque dejó abierta la puerta a una mayor gradualidad. Consultado si gran parte del éxito del Gobierno y de la reforma se juega en la rebaja del impuesto, García respondió que se juegan gran parte de que la economía crezca más: “Espero que a fines de los cuatro años (de mandato), la economía esté creciendo al 4% y tengamos un desempleo del 6%. Eso sería un gran triunfo para Chile y la clave del éxito del Presidente Kast y su Gobierno”.

Para alinear a las derechas, el propio presidente se ha involucrado activamente. Kast celebrará este martes una cena junto al comité político y representantes de Republicanos, Chile Vamos y Demócratas, las formaciones que lo apoyan. El miércoles en la mañana, por su parte, participará de un desayuno con integrantes del Partido Nacional Libertario, de la extrema derecha, que no es parte del Gobierno, pero que se define como una “oposición amistosa”. El mandatario ha apostado por presentar su gran reforma recién cumplido un mes desde que llegó a La Moneda, poniendo a prueba su capacidad de negociar en el Congreso. En la Administración anterior, del izquierdista Gabriel Boric, presentaron su reforma tributaria un año después de su aterrizaje en el poder y fracasaron, lo que supuso un duro golpe para llevar a cabo su programa.

El debate ocurre cuando la economía ha desplazado a la seguridad como la principal preocupación de los chilenos, según las encuestas. Los consultados por Cadem dijeron que dentro de las prioridades del Gobierno, la economía y empleo son las principales, con 65%, después de años donde la seguridad era la primera prioridad, quedando ahora en segundo lugar con 56%. En la encuesta Criteria, también publicada el domingo, un 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento, y un 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas, todo lo contrario a lo que está postulando el Gobierno de derechas.