Innovar en alianza para mejorar vidas

Cuando una herramienta digital ayuda a una agricultora o a un pequeño productor a tomar mejores decisiones, mejorar su producción o enfrentar condiciones más adversas, la innovación deja de ser una promesa y se convierte en una posibilidad concreta de desarrollo

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Esta semana visitamos la Región de La Araucanía en el marco del proyecto Comunidades Conectadas, una iniciativa que busca acercar la transformación digital a los territorios, especialmente allí donde las brechas de acceso a servicios, conectividad y oportunidades siguen marcando la vida cotidiana de miles de personas.

Lo que vimos en terreno reafirma una convicción profunda: la verdadera innovación es la que transforma vidas.

En demasiadas ocasiones, la innovación se presenta como una idea lejana, casi abstracta, asociada únicamente a tecnologías complejas o grandes centros urbanos. Pero en La Araucanía pudimos ver que innovar significa algo mucho más concreto y urgente: acercar la atención de salud a quienes viven lejos de un centro asistencial, entregar extensión agraria y habilidades digitales a productores y productoras rurales, reducir el aislamiento, abrir nuevas oportunidades, y hacer que el desarrollo llegue con mayor equidad a lugares que históricamente han enfrentado mayores rezagos.

Uno de los hitos más significativos de esta visita fue el recorrido por el hospital de Carahue, donde conocimos el funcionamiento de la plataforma de telesalud (implementado en más de 20 centros de salud en la región) y el kit de telemedicina, que incluye ecógrafos, electrocardiógrafos y monitores móviles de signos vitales. Innovación que está fortaleciendo la atención en postas de salud rural y asegurando prestaciones en sectores apartados.

Detrás de cada uno de esos equipos no hay solo tecnología. Hay una respuesta concreta para que una persona mayor no tenga que desplazarse y hacer largas colas y pueda acceder a un seguimiento más oportuno; para que una mujer embarazada reciba atención más cerca de su comunidad. Esto es posible gracias al compromiso con la innovación y a la dedicación de los equipos de salud que ahora cuentas con mejores herramientas. La distancia y los malos caminos están dejando de ser la barrera para ejercer un derecho tan esencial como la salud.

La misión también contempló una visita al Centro Regional de la Papa INIA Tranapuente, donde conocimos avances en la implementación de un predio digitalizado y su uso con grupos de extensión mixta. Allí vimos cómo la conectividad y el acceso a herramientas digitales pueden fortalecer la agricultura familiar, mejorar el riego, optimizar el uso de fertilizantes, junto a la transferencia de conocimiento apoyan una producción más resiliente y eficiente. Visitar y compartir a las líderes de las mujeres en la pesca nos permitió valorar el impacto de la escuela de negocios y la capacitación en habilidades digitales para generar más seguridad en el trabajo, mejores condiciones de producción y fortalecer su organización con resultados para sus comunidades.

Esto es innovación con sentido. No se trata de incorporar tecnología por sí misma, sino de ponerla al servicio de necesidades reales. Cuando una herramienta digital ayuda a una agricultora o a un pequeño productor a tomar mejores decisiones, mejorar su producción o enfrentar condiciones más adversas, entonces la innovación deja de ser una promesa y se convierte en una posibilidad concreta de desarrollo.

Nada de esto ocurre de manera aislada. Y esa es quizás una de las principales lecciones de esta visita. Los avances que hoy vemos en La Araucanía son fruto de la colaboración. Son el resultado del trabajo conjunto entre autoridades locales, servicios públicos, equipos técnicos, comunidades, Naciones Unidas y socios de la cooperación internacional como la Unión Europea, uno de los principales donantes del Fondo para los ODS del que forma parte este proyecto.

En un contexto global marcado por múltiples incertidumbres, a veces se cuestiona el valor de la cooperación. Sin embargo, experiencias como esta demuestran exactamente lo contrario: que cuando las alianzas se traducen en acciones concretas, con foco territorial, en base a datos y con las personas al centro, la cooperación no solo sigue siendo relevante, sino imprescindible.

La Araucanía es una región de enorme riqueza humana, cultural y productiva. Pero que enfrenta desafíos persistentes. Comunidades Conectadas —implementada por FAO, Cepal, ITU; OPS/OMS y ONU Mujeres—, apunta a que la conectividad se traduzca en mejores oportunidades de salud, protección social y desarrollo productivo para comunidades rurales. Su valor no está en los equipos, plataformas o herramientas que incorpora, sino en el cambio que puede generar en la vida diaria de las personas.

Esa la apuesta que compartimos desde Naciones Unidas y la Unión Europea: promover la innovación con propósito, que llegue donde más se necesita y que contribuya a cerrar brechas. Porque cuando la tecnología se pone al servicio del bien común, y cuando las alianzas permiten transformar soluciones en resultados concretos, lo que se fortalece no es solo un proyecto. Lo que se fortalece es la capacidad de construir un futuro más justo, inclusivo y cercano para todas y todos.