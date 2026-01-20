Siga en vivo la designación del Gabinete de José Antonio Kast
El presidente electo, que asumirá el 11 de marzo, anuncia los ministros que le acompañarán en el inicio de su Gobierno
El presidente electo, José Antonio Kast, anuncia este martes los nombres de los 25 ministros que le acompañarán en el arranque de su Gobierno el próximo 11 de marzo de 2026. Antes de que se produjera el nombramiento oficial, ya había más de una decena de personalidades confirmadas para integrar la próxima Administración, como Claudio Alvarado, que ocupará el ministerio del Interior; la exfiscal María Trinidad Steinert, que asumirá en la cartera de Seguridad; Francisco Pérez Mackenna, que liderará la Cancillería; la médico May Chomalí, que estará a cargo de Salud; Jorge Quiroz, que se encargará de Hacienda; y Mara Sedini, que se convertirá en la portavoz del Gobierno.
Kast, unas horas antes del anuncio oficial, sostuvo el primer encuentro con sus ministros. “La reunión tuvo como propósito dar inicio formal al trabajo de coordinación del futuro Gabinete, establecer lineamientos generales de gestión y alinear al equipo en torno a las principales prioridades del próximo Gobierno de Emergencia”, indicó un comunicado de la Oficina del Presidente Electo (OPA).
