Milei despide a un alto cargo que omitió declarar siete propiedades en Estados Unidos

El cese de Carlos Frugoni, del Ministerio de Economía, contrasta con el apoyo presidencial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

El Gobierno de Javier Milei apaga un foco de incendio, pero aparecen otros. Las sospechas de corrupción asfixian al presidente ultraderechista en un momento delicado por la creciente impaciencia social ante la falta de buenos resultados económicos en Argentina. El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, fue despedido este lunes después de que saliese a la luz que tiene al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos sin declarar. “Me equivoqué”, se había limitado a decir Frugoni tras la revelación del diario Clarín. Permaneció poco más de tres meses en el cargo.

Su despido ocurre en paralelo a una nueva denuncia por un delito similar: el titular de la Agencia de recaudación y control aduanero, Andrés Vázquez, es investigado por la presunta “omisión maliciosa” de tres propiedades en Miami que valen más de 2,1 millones de dólares.

La situación de Frugoni pendía de un hilo desde hacía días. Además de haber omitido las propiedades en su declaración jurada, los medios locales revelaron que gran parte de ellas estaban alquiladas y tampoco había declarado esos ingresos en dólares. Se supo también que tiene vetado ocupar cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires por haber omitido presentar su declaración jurada de bienes cuando era titular de Autopistas Urbanas S.A., cargo que ocupó hasta marzo de 2025. Ese antecedente no impidió que en enero fuese designado en uno de los puestos clave del Ministerio de Economía. Frugoni será reemplazado por Fernando Herrmann, hasta ahora secretario de Transporte.

El cese de Frugoni ocurre en un contexto difícil para el Gobierno de Milei, que ha perdido el control de la agenda. Esta semana, los focos están puestos en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia ante las dificultades para explicar compras de inmuebles y viajes de lujo aparentemente inconsistentes con sus ingresos.

A diferencia del cese temprano de otros altos cargos acusados de corrupción, el presidente y su hermana, Karina Milei, mantienen un apoyo sin fisuras a Adorni. Ambos lo acompañarán este miércoles, cuando comparezca ante el Congreso para dar el informe de gestión del Poder Ejecutivo.

Entre las más de 4.000 preguntas enviadas por la oposición para la comparecencia de Adorni, muchas ahondan en las investigaciones judiciales abiertas contra él tras viajar en avión privado con su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este y comprar dos viviendas con préstamos no bancarios realizados por dos jubiladas y dos policías.

Organizaciones sociales han convocado a concentrarse a las puertas del Congreso mientras el jefe de Gabinete expone. Una de ellas, Barrios de Pie, criticó que el Gobierno sigue cerrando programas destinados a los más pobres “mientras ellos se vuelven millonarios, viajan en primera clase y adquieren préstamos a tasas de privilegio”, en referencia a algunos de los escándalos que golpean al mileísmo desde marzo.

El último alto cargo en quedar bajo la lupa es el titular del fisco argentino. Según reveló La Nación, Andrés Vázquez omitió citar la propiedad de tres lujosos inmuebles en Miami en su declaración jurada. Se trata de un caso de especial gravedad porque el sospechoso lidera el organismo que combate la evasión tributaria.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, sospecha que Vázquez montó un sistema para ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore, lo que podría configurar también delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria, según el diario.

Muchas de las denuncias que golpean al Gobierno han tenido su origen en la prensa, lo que ha aumentado la virulencia de los ataques de Milei contra los periodistas. La Presidencia argentina mantiene cerrada la Casa Rosada a la prensa acreditada desde la semana pasada, en una decisión inédita.