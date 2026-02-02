Argentina acude a Estados Unidos para cancelar un nuevo vencimiento de deuda con el FMI

El país le compró DEGs por 808 millones de dólares para saldar intereses con el organismo internacional. Un gesto que ratifica a Trump como su fuente de socorro

Argentina enfrentó este lunes uno de los numerosos vencimientos de deuda que registra en el calendario 2026. Pagó 808 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, organismo del que el país sudamericano es el principal deudor, con un pasivo de más de 60.000 millones de dólares, equivalente al 35% de la cartera total. Para cumplir con el compromiso, el Gobierno de Javier Milei compró previamente Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, una maniobra que se interpretó como un nuevo gesto de cofradía con Donald Trump, pero que en el Ministerio de Economía definieron como “una operación común”.

El movimiento llamó la atención, en primer lugar, porque no quedaron claros los términos en que fue hecho y con qué moneda saldó el Gobierno argentino la compra: si fueron pesos, dólares o si activó parte del swap (intercambio) de monedas sellado con ese país en septiembre pasado, algo que, sin embargo, el Gobierno desmintió informalmente. Por otro lado, para el economista Matías Rajnerman, lo que mostró la operación es que un recurso de última instancia, que era solicitar ayuda a Estados Unidos, se fue volviendo el recurso de primera instancia.

Los DEG son un activo de reserva creado por el FMI, que tiene su propia cotización basada en una canasta de monedas (actualmente 1 DEG equivale a 1,46 dólares). Si bien no son oficialmente una moneda, funcionan como tal en la práctica porque proporcionan liquidez y complementan las reservas oficiales de los países miembros. Y, sobre todo, porque los que los perciben pueden canjearlos por dólares, euros, libras esterlinas, yenes japoneses o yuanes chinos.

Luego de la operación, el ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió que se tratara de una “ayuda” del secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent. “El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEGs. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, detalló en su cuenta de X.

En el mercado local, sin embargo, el movimiento se leyó en conjunto con otros capítulos recientes de la relación entre Donald Trump y su aliado ultra en el sur global, como cuando le concedió un rescate de 20.000 millones en la previa de las elecciones legislativas o cuando intervino directamente en el mercado de cambio local para mantener a raya la cotización del dólar. Siempre que lo ha necesitado para sortear el abismo, Milei ha acudido a Estados Unidos y Estados Unidos ha respondido.

El pago del vencimiento del FMI, el primero del año, se da en la previa de una nueva revisión por parte del organismo multilateral a la marcha del plan de Milei. El último gran rescate otorgado en abril de 2025 le ha conferido prácticamente el derecho a un cogobierno en el plano económico. Así, una delegación del FMI —que todavía no confirmó el día de su llegada— evaluará en febrero las metas de acumulación de reservas y otras variables, pudiendo destrabar desembolsos de fondos si se cumplen los objetivos o se otorgan nuevas dispensas por lo incumplido.

Según el cronograma publicado por el organismo internacional en su web, actualizado a fin de diciembre, la Argentina afrontará siete vencimientos con el FMI en 2026, que suman un total de más de 4.400 millones de dólares. Luego del de febrero, tendrá que desembolsar a fines de abril un pago menor, de 32.324 dólares, que podría sumarse a los 793 millones que vencen en mayo. En agosto, Argentina debe cancelar 820 millones; en septiembre, 796 millones; en noviembre, 815 millones y en diciembre, 341 millones.

La semana pasada el Gobierno celebró el descenso del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un indicador que traduce la confianza que hay en el repago de la deuda de cada Estado y que, al bajar, la hace más tentadora para inversores extranjeros. Sin embargo, este lunes Caputo descartó que Argentina vuelva a emitir deuda: “Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es lo contrario de lo que se dice. No tenemos una intención de salir al mercado internacional”, insistió en una entrevista radial.

“El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, había dicho ya la semana pasada Caputo, quien lideró un vertiginoso proceso de endeudamiento externo como ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).