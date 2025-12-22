2025: las 10 historias más destacadas sobre el desarrollo en América Latina

Esta selección es una radiografía de los desafíos actuales y, sobre todo, de las soluciones innovadoras que buscan construir un futuro sostenible sin pobreza

El desarrollo es más que cifras, es el pulso de una región que se niega a detenerse. Hoy, América Latina y el Caribe atraviesa un momento crucial en el que la inteligencia artificial está redefiniendo el aprendizaje para cerrar brechas históricas, y los nuevos emprendimientos, así como la innovación, deben consolidarse como el motor de la generación de empleos en las comunidades locales.

Te invitamos a explorar estas 10 narrativas de impacto sobre el trabajo del Banco Mundial en América Latina y el Caribe. Esta selección es una radiografía de los desafíos actuales y, sobre todo, de las soluciones innovadoras que buscan construir un futuro sostenible sin pobreza.

¿Sabías que, durante la próxima década, aproximadamente 1.200 millones de jóvenes en países en desarrollo serán adultos en edad de trabajar? En colaboración con gobiernos y el sector privado, el Grupo Banco Mundial trabaja a lo largo de todo el ciclo de creación de empleo, ofreciendo experiencia, inversión directa y movilizando capital para generar más y mejores oportunidades de empleo en nuestra región. Explore la historia inmersiva.

El informe Emprendimiento Transformador para Empleos y Crecimiento examina las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe y sostiene que la región puede romper con su ciclo de bajo crecimiento al impulsar el emprendimiento para crear empleos, estimular la productividad y acelerar la innovación.

En América Latina y el Caribe, las herramientas basadas en IA están ofreciendo soluciones para mejorar el acceso, la eficiencia y la equidad en los sistemas educativos. El informe Revolución de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior: Lo que necesita saber reúne los principales avances impulsados por la inteligencia artificial y se centra en aplicaciones clave, desafíos y recomendaciones estratégicas para una integración ética.

El informe Recuperar el siglo perdido de crecimiento – Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe resalta que una razón central del tibio desempeño económico de la región es su incapacidad para “aprender cómo aprender” sobre las nuevas tecnologías que impulsan la productividad y generan nuevas áreas de ventaja comparativa. Realizar cambios en la forma en que se adoptan las nuevas tecnologías puede marcar una gran diferencia. No hay tiempo que perder.

El Banco Mundial evaluó el valor económico y ambiental de los recursos marinos del archipiélago e identificó necesidades críticas de infraestructura—como la mejora de la gestión de residuos y aguas residuales—, vitales para proteger el medio ambiente, apoyar a las industrias locales y garantizar el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos. Lea más.

La falta de acceso a un transporte público eficiente afecta mucho más que la calidad de vida. Entérese sobre las iniciativas de modernización y sostenibilidad que están transformando la movilidad en la región para mejorar el acceso de los empleados a sus lugares de trabajo y crear más oportunidades de empleo para todos.

A pesar de registrar el menor crecimiento económico a nivel mundial desde 2015, América Latina y el Caribe ha mantenido un crecimiento del empleo comparable al de otras partes del mundo. El principal reto para el futuro es crear empleos de calidad que impulsen la productividad. Explore el reporte.

Este artículo reflexiona sobre el futuro de la región, destacando la importancia de adoptar una mentalidad disruptiva y de los incentivos correctos para que las empresas apuesten por la innovación. Quizás la pregunta no es si la región puede innovar, sino cuánto tiempo tardará en asumirlo como una prioridad.

Explore los Perfiles de Género por País en América Latina y el Caribe, una herramienta integral diseñada para ofrecer información específica por país, permitiendo el monitoreo y la comparación de la igualdad de género en 11 áreas. A partir de prácticas basadas en evidencias, la herramienta también ofrece opciones de políticas e intervenciones destinadas a abordar estas áreas prioritarias y a cerrar las brechas de género.

Esta historia destaca cómo la inversión en sistemas de salud robustos, resilientes y equitativos no solo mejora la calidad de vida de millones de personas, sino que también fortalece el capital humano y contribuye al desarrollo económico sostenible de la región.