En Vivo | La Asamblea Nacional de Venezuela debate la ley de amnistía a presos políticos

El chavismo intenta sumar el apoyo de la oposición para aprobar la norma por unanimidad

La Asamblea Nacional de Venezuela debate en Caracas este jueves una ley de amnistía con la que cientos de presos políticos podrían salir de las cárceles. La intención del chavismo es aprobar la norma por unanimidad, luego de dos semanas de consultas con varios sectores políticos y de la sociedad civil.

En paralelo a las negociaciones, decenas de familiares de presos han mantenido sus vigilias de protesta frente a prisiones de todo el país. Tras la excarcelación de 444 personas en el último mes y medio, se calcula que todavía hay al menos 600 prisioneros encerrados por motivos políticos pendientes de liberación.