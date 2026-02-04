Rodrigo Chaves quiere ser ministro en el Gobierno de Laura Fernández en Costa Rica

El mandatario nombra a la presidenta electa como ministra de la Presidencia para impulsar una transición “sin baches” y Fernández le ofrece participar en su Gobierno: “Tiene las puertas abiertas de par en par”

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, fue presentada este miércoles por su mentor político, el mandatario Rodrigo Chaves, como nueva ministra de la Presidencia para los tres meses restantes de la actual Gobierno. El nombramiento se produce antes de que Fernández asuma formalmente el poder, el próximo 8 de mayo, con Chaves como su eventual mano derecha en el gabinete, como él mismo ha planteado. El presidente afirmó que no descarta integrar el Ejecutivo del próximo Gobierno porque, dijo, “tiene un compromiso con la patria”.

Tres días después del triunfo en las urnas del movimiento oficialista —que garantiza su permanencia en el Poder Ejecutivo y una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa—, Fernández compareció en conferencia de prensa junto a Chaves para incorporarse de inmediato al gabinete actual, hasta el día de la investidura.

La designación, explicó el mandatario, busca asegurar una “transición eficaz” y “sin baches” entre ambos gobiernos. Durante el acto, Chaves colocó en la blusa de su sucesora un pin con la palabra “ministro”, un gesto que desató críticas en redes sociales por considerarse una señal de subordinación de la futura gobernante frente a su mentor.

El cargo de ministra de la Presidencia implica la coordinación del equipo de Gobierno y la vocería del Ejecutivo. Sin embargo, en el cuatrienio que termina estas funciones han recaído en gran medida en el propio Chaves, cuyo estilo ha sido calificado por analistas como personalista.

La cartera también articula la relación del Gobierno con la Asamblea Legislativa, una tarea que ahora asumirá la presidenta electa frente a un Parlamento mayoritariamente opositor, cuyos actuales diputados dejarán sus escaños el 30 de abril para dar paso a una nueva legislatura con predominio oficialista.

Fernández ya ocupó este mismo cargo durante algunos meses de 2024, pero lo dejó vacante para concentrarse en la campaña electoral. Además de asumir funciones en el Ejecutivo saliente, será la encargada de conducir la transición hacia su propio Gobierno, insistió Chaves, nuevamente bajo la premisa de evitar sobresaltos.

De presidente a ministro

Minutos después, el mandatario fue consultado sobre su disposición a aceptar un cargo en el gabinete de Fernández, en particular el de ministro de la Presidencia. Lo calificó como “una opción interesantísima”, al afirmar que desea seguir sirviendo al país y no regresar al exterior, donde trabajó durante 36 años en distintos cargos del Banco Mundial antes de ingresar a la política en 2019.

Chaves, impedido por ley de optar a la reelección inmediata —y también a una eventual candidatura en 2030—, aseguró haber rechazado ofertas laborales “muy atractivas” y dijo que no vería inconveniente en ejercer un puesto de poder durante el periodo 2026-2030, “porque tiene un compromiso con la patria”. Aclaró, sin embargo, que antes debe revisar “parámetros y términos de referencia”. Sus declaraciones se produjeron tras celebrar el triunfo de Fernández como un respaldo al rumbo político de su Gobierno.

La presidenta electa confirmó el lunes su intención de otorgar un cargo relevante al popular mandatario que impulsó su candidatura. “Tiene las puertas de mi Gobierno abiertas de par en par”, dijo Fernández, al reiterar su compromiso de profundizar las políticas de Chaves, orientadas a rediseñar el Estado y endurecer las leyes contra el crimen organizado. También ha afirmado que tomará decisiones que lo harán sentirse orgulloso.

Fernández ganó las elecciones del domingo con el 48% de los votos. Durante la campaña recibió duras críticas de la oposición, que la calificó como una “títere” de Chaves. Su principal asesora en comunicación, la diputada Pilar Cisneros, defendió ante los medios la autonomía de la politóloga y subrayó que será ella quien ejerza el poder en el próximo cuatrienio.

Cisneros también ha calificado de “ridícula” la prohibición de la reelección inmediata. En círculos oficialistas se menciona la posibilidad de reformar la ley para reducir a un solo cuatrienio el periodo obligatorio de alejamiento del poder para un mandatario saliente, una modificación que podría abrir la puerta a una eventual candidatura de Chaves, de 64 años, en los comicios de 2030.