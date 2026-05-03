Videoanálisis | Encuestas: 4 semanas definitivas

La periodista Diana Calderón analiza los retos adelante para los tres candidatos que puntean en las encuestas al competir por la presidencia de Colombia el próximo 31 de mayo. Para la izquierda, con Iván Cepeda, el mayor reto sigue siendo apelar al electorado liberal y progresista indeciso que no es militante del petrismo. Para Paloma Valencia, el reto es resolver la tensión entre el uribismo y el centro al que apela. Y en cuanto a Abelardo de La Espriella, dice Calderón, “tendrá que encontrar un lugar político más sólido que la sola estrategia del outsider, pues aún tiene cuestionamientos sin resolver que enfrentará bajo el escrutinio de los debates que están por venir".