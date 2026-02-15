Videoanálisis|Ahogados en la verborrea presidencial y con los bolsillos amenazados

“La institucionalidad encargada de gestionar el riesgo en Colombia es aquella que este gobierno se robó: la UNGRD”, dice la periodista Diana Calderón, quien analiza esta semana las inundaciones en el norte del país provocadas tras largas lluvias torrenciales, y que deben ser atendidas por la institución del Estado que ha estado en el centro de varios escándalos de corrupción.

El presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica para dirigir recursos a los damnificados, y viajó a la ciudad de Montería para atender la emergencia. Allí, sin embargo, “decidió priorizar su narrativa victimizante y anunció dos complots en su contra, sin mayores pruebas, y expulsó a un coronel de la policía”, añade Calderón. “Defendió a su círculo de confianza ante la imputación por violación de los topes de campaña y criticó a la fiscal que ya no le toca al son que le sirve. Creó una agenda paralela y culpó a terceros por las inundaciones: acusó al senador Carlos Meisel y a la represa de Urrá, en cuya junta directiva participan miembros de su Gobierno”.