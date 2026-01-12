La gala de los Globos de Oro, en imágenes

20 fotosGolden GlobesLa gala de los Globos de Oro, en imágenesLa 83ª edición de los premios se ha celebrado en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, presentados por la cómica Nikki GlaserEl País12 ene 2026 - 05:11CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosNoah Wyle sostiene el Globo de Oro frente a la prensa tras ganar el premio a mejor actor por su participación en 'The Pitt'. Michael Buckner/2026GG (Penske Media via Getty Images)Seth Rogen recibe el Globo de Oro para The Studio en la categoría de mejor serie de comedia.Rich Polk (Penske Media via Getty Images)Paul Thomas Anderson sostiene el Globo de Oro a mejor dirección por 'Una Batalla Tras Otra'.Rich Polk (Penske Media via Getty Images)Lee Hee-joon sostiene el premio a mejor canción original por 'Golden' de la película animada ' KPop Demon Hunters'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Joe Keery y Charli XCX durante la ceremonia de los Globos de Oro en el hotel The Beverly Hilton, esta noche.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Rose Byrne gana el Globo de Oro a mejor actriz de una serie de comedia por 'If I Had Legs I'd Kick You'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Teyana Taylor gana el Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su participación en 'Una Batalla Tras Otra'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Stephen Graham, recibe el Golden Globe a mejor actor de una serie de Televisión por 'Adolescence'.Rich Polk (Penske Media via Getty Images)Seth Rogen sostiene el premio a Mejor Actor en una Serie Musical o Comedia por su gran trabajo en 'The Studio' durante los Globos de Oro.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Nikki Glaser fue la encargada de presentar esta edición de los Globos de Oro en California.Michael Buckner/2026GG (Penske Media via Getty Images)Jeff Dunham, Will Arnett y Jason Bateman durante la ceremonia de los Globos de Oro, en el hotel The Beverly Hilton, este domingo.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Stellan Skarsgård venció a Benicio del Toro y gana el Golden Globes a mejor actor de reparto por ´Sentimental Value'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Zoe Kravitz, Seth Rogen y Dave Franco se abrazan durante la entrega de los Globos de Oro, en Los Ángeles, este domingo.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Owen Cooper gana el Globo de Oro a mejor actor de reparto en Televisión por su trabajo en la serie 'Adolescence'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Jean Smart gana el Globo de Oro a una Mejor actriz en una serie de televisión durante la 83ª edición de los premios en Los Ángeles.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Alison Brie, Kumail Nanjiani, Dave Franco and Emily V. Gordon durante la ceremonia de premiación de los Globos de Oro en el hotel The Beverly Hills, en California.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)Ludwig Göransson se llevó el Globo de Oro a mejor banda sonora por su intervención en 'Sinners'.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)John Krasinski y Emily Blunt asisten a la gala de los Globos de Oro, en California, este domingo.Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images) Timothée Chalamet sostiene el Globo de Oro por su actuación en 'Marty Supreme' durante la premiación.Jeff Kravitz (FilmMagic)Delroy Lindo, Ryan Coogler, Li Jun Li, Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Michael B. Jordan y Miles Caton reciben el Globo de Oro a mejor cinematografía por 'The Sinner'.Rich Polk (Penske Media via Getty Images)