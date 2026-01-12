Ir al contenido
Nikki Glaser en los golden globes
20 fotos
Golden Globes

La gala de los Globos de Oro, en imágenes

La 83ª edición de los premios se ha celebrado en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, presentados por la cómica Nikki Glaser

El País
El País
