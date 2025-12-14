Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
La periodista Vanessa Romero, analiza la seguridad de la presidenta Sheinbuam. Foto: Carlo Echegoyen | Vídeo: EPV
Claudia Sheinbaum

Videoanálisis | Cuidar a Sheinbaum

A Andrés Manuel López Obrador lo cuidó el pueblo. Aquella custodia colectiva fue merecida, fue cierta y fue arriesgada. Con Claudia Sheinbaum haríamos bien en mirar la ecuación otra vez.

Vanessa Romero Rocha
Ciudad de México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Claudia —a diferencia de Andrés— ha colocado a la seguridad en el centro de la agenda. Sheinbaum Pardo ha asumido una posición más agresiva ante el reto criminal. En ese empeño, se ha metido con propios y extraños: la calma futura exige incomodar a los presentes.

Ahí tenemos el destape del huachicol fiscal, la caída de figuras políticas opositoras como César Duarte e incluso el arresto de personajes ligados a estructuras que alimentan su propio proyecto, como Hernán Bermúdez Requena—secretario de seguridad de Adán Augusto López— o “El Limones”, dirigente dela CATEM de Pedro Haces acusado de extorsión en la Laguna de Durango. En contraste con el gobierno de Andrés Manuel, el riesgo de Claudia Sheinbaum se ha incrementado y el entusiasmo popular que la impulsa no es blindaje ni es escudo.

Por el contrario: la presencia de una mandataria tan popular —sobre todo una cuya fuerza descansa en su alianza con el pueblo y de su capacidad para maniobrar entre multitudes— es justamente el terreno donde surgen los mayores riesgos.

Recibimos una advertencia el mes pasado, cuando un hombre logró acercarse y acosar físicamente a la Presidenta en pleno centro de la Ciudad de México. A unos metros de Palacio Nacional. Allí quedó expuesta la fragilidad del cerco que la rodea: la vulnerabilidad de la mandataria o la torpeza de su equipo más cercano para resguardarla.

Haríamos bien en escuchar la advertencia. Haríamos bien en pensar en la seguridad de la persona más relevante del país: jefa de gobierno, cabeza de partido, figura central del movimiento de regeneración nacional y referencia internacional de un proyecto de izquierdas que funciona.

Ya nos pasó Carlos Manzo. Tenemos que hablar de la seguridad de nuestra Presidenta.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Golpe de autoridad en la Fiscalía de México

El País
Claudia Sheinbaum

Sheinbaum alinea a Morena y da pasa página de un ‘noviembre negro’

El País | México

Archivado En

_

Lo más visto

  1. México llega a un acuerdo con EE UU y empezará a entregar desde el lunes el agua que reclamaba Trump
  2. La Fiscalía acusa de uso ilícito de atribuciones a María Amparo Casar, una analista crítica del Gobierno
  3. Las autoridades desmantelan 96 tomas de huachicol dentro de Ciudad de México en los últimos seis años
  4. El ‘quinazo’ de Sheinbaum
  5. El acueducto “más grande de México” en Guanajuato se estrella con las denuncias de ecocidio de los ambientalistas
_
_