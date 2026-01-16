Impulso STEM, la semilla educativa que desarrolla a los talentos del futuro
En el marco del Día Internacional de la Educación, Impulso STEM destaca por promover el talento verde y aportar su granito de arena para una transición energética justa e igualitaria
Sobre la firma
Es branded content analyst para El PAÍS México. Periodista, locutor y especialista en contenidos y estrategias digitales. Trabajó en Forbes México, El Financiero, Radio UNAM e Infosel Financiero. Ha colaborado también como columnista sobre temas culturales en diversos medios locales. Es egresado de la UNAM y actualmente vive en Ciudad de México.