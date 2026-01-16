Ir al contenido
En Colaboración coniberdrola
El futuro es renovable

Impulso STEM, la semilla educativa que desarrolla a los talentos del futuro

En el marco del Día Internacional de la Educación, Impulso STEM destaca por promover el talento verde y aportar su granito de arena para una transición energética justa e igualitaria

Ricardo Pineda
Ricardo Pineda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Sobre la firma

Ricardo Pineda
Ricardo Pineda
Es branded content analyst para El PAÍS México. Periodista, locutor y especialista en contenidos y estrategias digitales. Trabajó en Forbes México, El Financiero, Radio UNAM e Infosel Financiero. Ha colaborado también como columnista sobre temas culturales en diversos medios locales. Es egresado de la UNAM y actualmente vive en Ciudad de México.

Más información

Luces de Esperanza en imágenes, la iniciativa social que electrifica comunidades rurales con energía solar en México

Ricardo Pineda

Impulsando a las ingenieras que hacen país

Eduardo Luis Hernández | México

Archivado En