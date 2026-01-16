Impulso STEM, la semilla educativa que desarrolla a los talentos del futuro

Impulso STEM surge con el propósito de favorecer la formación de profesionales, principalmente mujeres, en carreras científicas y tecnológicas. El programa se lanzó en Oaxaca, donde la compañía cuenta con varios parques eólicos, y posteriormente se extendió a Puebla. En su última convocatoria en Oaxaca se becó a 11 personas. Entre ellas, a la joven Jennifer Michel Martínez Gómez, hoy estudiante de la ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital en la UTVCO.

Iberdrola México