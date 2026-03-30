El sargazo llegó para quedarse: la temporada 2026 se adelanta y será más intensa

Elementos de la Marina trabajan en la remoción de sargazo, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 3 de junio de 2025.

Las costas del Caribe mexicano han presentado sargazo desde febrero y las predicciones apuntan a una cantidad sin precedentes. Un experto de la UNAM explica a EL PAÍS cuáles son los riesgos para la salud y el ecosistema

El sargazo llegó antes de lo habitual a las costas del Caribe en México y los modelos científicos han anticipado que este año podría marcar un récord en la cantidad de alga que encallará en las playas mexicanas. El doctor Christian Appendini Albrechtsen, director del Grupo de Estudio del Sargazo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha explicado a EL PAÍS que el tamaño de la mancha detectada a inicios de año mediante imágenes satelitales indica que “la cantidad de sargazo que llegará esta temporada es muchísimo mayor” comparada con otros años. La cifra récord se registró hace casi ocho años, cuando al país llegaron 522.000 toneladas.

Aunque es alarmante por las afectaciones al turismo y a los ecosistemas costeros, durante los últimos años las playas invadidas por sargazo se han convertido en una constante. En 2025, por ejemplo, la temporada se perfilaba como una de las más intensas de los últimos años. En ese entonces, Oscar Rébora, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, uno de los Estados más afectados, informó en junio que durante el primer semestre del año se recolectaron más de 20.000 toneladas de este alga en el arranque de la temporada turística de verano. Lo que ha llamado la atención este año es que los primeros reportes de sargazo se registraron desde enero, mucho antes del inicio habitual de la temporada.

Actualización del semáforo del sargazo en Quintana Roo, al día de 25 de marzo. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo

Qué es y por qué llega a México

El sargazo es un tipo de alga marina que, en condiciones normales, funciona como un ecosistema que da refugio en mar abierto a especies como tortugas y peces. Appendini lo describe como un “bosque flotante”. Históricamente, esta macro alga se ha encontrado en el llamado Mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico Norte cerca de las Bermudas. Sin embargo, desde hace más de una década su comportamiento cambió de manera drástica, así como su impacto con la llegada a aguas someras.

Appendini cuenta en entrevista telefónica que el punto de inflexión ocurrió entre 2009 y 2010, cuando un evento sin precedentes en la Oscilación del Atlántico Norte alteró los patrones de viento durante 16 meses consecutivos. Esto empujó el sargazo fuera de su zona habitual hacia el Atlántico Tropical, donde “se encontró con una zona con muchos nutrientes que dio las condiciones ideales para que creciera”.

Existen varias teorías sobre el origen de estos nutrientes: desde el arrastre de fertilizantes por los ríos Amazonas y Orinoco hasta el polvo del Sahara. Pero hasta ahora no hay una respuesta absoluta, explica el académico. Su equipo de especialistas “está buscando hacer un estudio que consiste en sacar sedimentos profundos y analizar en las eras geológicas a ver si se ha presentado algo de sargazo”. El objetivo es determinar si existe un registro histórico de la presencia de sargazo en esta región del planeta.

Hoy, el sargazo se ha establecido de forma permanente en el Atlántico Tropical, donde su biomasa supera incluso la del Mar de los Sargazos. Su llegada a las costas del Caribe mexicano —y de otros países de la región— se ha vuelto recurrente año con año.

Cuándo es la temporada del sargazo

Tradicionalmente, la temporada de sargazo en el Caribe mexicano se extiende de primavera a verano, con picos entre mayo y agosto. Sin embargo, en los últimos años el fenómeno se ha adelantado. En 2026, los primeros arribos fueron en enero y febrero.

Qué riesgos hay al tocar sargazo

En el mar abierto, el sargazo no representa un riesgo directo. El problema surge cuando llega a la costa, generalmente ya en estado de descomposición. Durante este proceso, el alga libera ácido sulfhídrico, un gas con olor a huevo podrido que puede ser dañino al inhalarse en altas concentraciones. Además, agrega Appendini, a lo largo de su trayecto el sargazo bioacumula metales pesados como arsénico y cadmio, que al liberarse en la playa pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El contacto ocasional con sargazo fresco no suele ser peligroso, pero la exposición prolongada —especialmente en zonas con grandes acumulaciones en descomposición— puede causar irritación y malestar, por lo que se recomienda evitarlo.

La acumulación en la superficie bloquea la luz solar, afectando a corales y pastos marinos que dependen de ella para sobrevivir. Al descomponerse, el alga reduce los niveles de oxígeno y libera sustancias tóxicas, alterando el equilibrio ecológico. El resultado es un deterioro progresivo de los ecosistemas costeros, claves tanto para la biodiversidad como para la protección natural de las playas.

Actualización del semáforo del sargazo en Quintana Roo, al día de 25 de marzo. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo

Cómo se puede eliminar el sargazo

En 2025, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció un plan en conjunto con la Secretaría de Marina para “recolectar el sargazo en el mar, vivo, porque cuando ya llega a la playa está descompuesto”. Pero la recolección del sargazo es uno de los mayores desafíos para autoridades y sector turístico. “No está fácil”, dice Appendini. Por un lado, el sargazo no siempre se encuentra acumulado en grandes masas, sino que son delgadas tiras flotando en kilómetros de mar. Otro reto es tener sistemas de pronóstico más detallados para saber de forma mucho más precisa a dónde llegará el sargazo y en qué porcentajes para que el Gobierno pueda tener una mejor planeación.

Más información Quintana Roo abre el primer Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo de México

Actualmente, una de las principales estrategias consiste en instalar barreras flotantes en el mar, similares a las utilizadas en derrames de petróleo. Estas estructuras funcionan como muros que bloquean el paso del alga hacia la costa, pero su efectividad depende de un factor crítico: la recolección constante. Si el sargazo acumulado no se retira del mar, el peso puede hundir la barrera y permitir que el alga la sobrepase. Aunque algunos hoteles han implementado estos sistemas, su mantenimiento es complejo y costoso.

En qué playas de México hay sargazo

Entre las zonas con mayor incidencia se encuentran Cancún, Playa del Carmen, Tulum y el corredor turístico de Riviera Maya. En estos destinos, el sargazo suele acumularse con mayor frecuencia en playas abiertas y orientadas hacia el este, que reciben directamente las corrientes del Atlántico. También se reportan afectaciones constantes en Puerto Morelos, Mahahual y Bacalar, aunque en este último caso el impacto es menor, ya que se trata de una laguna y no de mar abierto.

De acuerdo con el semáforo del sargazo de Quintana Roo, fechado al 25 de marzo, de un total de 140 playas monitoreadas, 28 registran niveles excesivos de sargazo; 42, abundante; 16, moderado; 48, bajo; y seis sin sargazo. Estas son las playas con más altos niveles del alga al inicio de la temporada vacacional de Semana Santa: