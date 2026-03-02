El funeral del Mencho, en imágenes

9 fotosNemesio "El Mencho"El funeral del Mencho, en imágenesLos restos de Nemesio Oseguera recibieron un último adiós en Jalisco tras ser reclamados por sus familiares a la Fiscalía General de la RepúblicaEl País02 mar 2026 - 20:58CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl féretro que contiene los restos de Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en la funeraria La Paz.Fernando Moreno CoronelEmpleados de la funeraria La Paz, en el Estado de Jalisco, cargan un arreglo funebre en forma de gallo, este lunes.Fernando Moreno CoronelUna carroza fúnebre con los restos de Nemesio Oseguera.Fernando Moreno CoronelCoronas de flores llegan a la casa Funerales La Paz, en la colonia San Andrés, en donde es velado El Mencho.Roberto Antillón (El País)Elementos de la Guardia Nacional realizan un operativo de seguridad a los vehículos en los que llegaban las coronas fúnebres.Roberto Antillón (El País)Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano custodian las calles aledañas de la funeraria.Roberto Antillón (El País)Entrada de la casa Funerales La Paz, este lunes.Roberto Antillón (El País)Uno de los dispositivos de seguridad a las afueras de la funeraria La Paz.Roberto Antillón (El País)Nemesio Oseguera, 'El Mencho', fue abatido por autoridades mexicanas el pasado 22 de febrero.Roberto Antillón