México
17 fotos
Navidad

Navitrans, una cena de navidad para personas LGBT+ en condición de calle y trabajadoras sexuales

El refugio y colectivo Casa Lleca ofrece por quinto año una cena de navidad a 200 personas en Ciudad de México

Aurea del Rosario
Ciudad de México -
