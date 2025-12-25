Navitrans, una cena de navidad para personas LGBT+ en condición de calle y trabajadoras sexuales

17 fotosNavidadNavitrans, una cena de navidad para personas LGBT+ en condición de calle y trabajadoras sexualesEl refugio y colectivo Casa Lleca ofrece por quinto año una cena de navidad a 200 personas en Ciudad de México Aurea del Rosario Ciudad de México - 25 dic 2025 - 21:28CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAsistentes comparten la cena navideña, en las mesas puestas por Casa Lleca, en las afueras de Metro Revolución.Aurea Del Rosario (El País)Lesmich apoya en repartir la cena a los asistentes.Aurea Del RosarioVoluntarias sirven platillos para la cena.Aurea Del RosarioNina sirve el ponche de la cena navideña.Aurea Del Rosario (El País)Los asistentes esperan un plato de pavo en adobo. Aurea Del Rosario (El País)Navitrans cumple cinco años y es posible gracias a donaciones.Aurea Del Rosario (El País)Conely, mujer trans, participa en la preparación de la cena navideña.Aurea Del Rosario (El País)Victoria Sámano prepara el menú que sirvieron este año: consomé de pavo, pavo adobado, puré de papa, pasta, ensalada de manzana y ponche.Aurea Del Rosario (El País)La celebración tiene como finalidad que “personas trabajadoras sexuales en situación de calle y mujeres trans se sientan acompañadas, porque son fechas muy complejas ya que muchas han sido rechazadas por sus familias” menciona Victoria Samano, directora de Casa Lleca. Aurea Del Rosario (El País)Preparación de despensas en Casa Lleca. Aurea Del Rosario (El País)Además de la cena, esta iniciativa tiene el objetivo de recaudar fondos para el acondicionamiento del nuevo refugio de Lleca. Aurea Del RosarioCarol elige entre la ropa donada para ella.Aurea Del RosarioCarol se muestra feliz al terminar la cena de Navidad.Aurea Del Rosario (El País)Señora Regina asiste por tercera vez a Navitrans para pasar navidad. Aurea Del Rosario (El País)Victoria Sámano, directora de Casa Lleca, fuera de metro Revolución. Aurea Del Rosario (El País)Carol, de 18 años, platica con Johnny al finalizar la cena.Aurea Del Rosario (El País)Nina y Carol se abrazan al finalizar la cena de Navidad.Aurea Del Rosario