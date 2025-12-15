Video | La desaparición del organismo capitalino de transparencia provoca golpes y jalones en el Congreso de Ciudad de México

El altercado se dio después de que legisladores locales del PAN tomaran la tribuna del recinto para frenar la sesión ordinaria

El debate por la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un organismo popularmente conocido como InfoCDMX, provocó un zafarrancho en el Congreso de Ciudad de México. Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna del recinto parlamentario para frenar la extinción del instituto, promovida por la gran mayoría que Morena tiene en el Congreso local.

La toma de la tribuna provocó la molestia del bloque oficialista, quien abandonó el sitio y se trasladó a seguir la sesión a una sede alterna y así poder seguir adelante con la extinción del InfoCDMX y la aprobación del presupuesto citadino.