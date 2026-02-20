La controvertida primera visita de Boric a Isla de Pascua, en los descuentos de dejar La Moneda

Gabriel Boric finaliza este viernes su primera visita como presidente a Rapa Nui (también llamada Isla de Pascua) ante las quejas de las autoridades locales por dejar para “última hora” el viaje al territorio más aislado del mundo, pese que que le habían solicitado -según contaron- un encuentro personal en reiteradas ocasiones para discutir, entre otros asuntos, la falta de recursos económicos para impulsar el desarrollo del territorio. La visita de Boric, avisada con 48 horas de antelación y cuando solo le restan tres semanas para que deje su cargo en La Moneda, se ha centrado en los avances conseguidos durante esta Administración en materia de obras públicas. El ambiente, sin embargo, no ha sido favorable para el mandatario saliente. Además de las críticas de la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati en su contra por realizar el viaje, según señaló, solo para “cumplir” y en forma “tardía”, el encuentro se ha llevado a cabo bajo la sombra del reciente y contundente rechazo (87%) a la propuesta del Ejecutivo para dotar de mayor autonomía a la isla en la que habitan unas 7.500 personas.

En su viaje, el mandatario se ha focalizado en relucir los avances de los proyectos de infraestructura del nuevo Aeropuerto Mataveri, casi tres veces más grande que el actual, y que supone una inversión de más de 400 millones de dólares de aquí al 2035. También en la construcción de una camino de 742 metros de largo, calles, y en el lanzamiento del Programa de Jefas de Hogar, mientras que este viernes hará entrega de viviendas. “Estas son el tipo de obras para las cuales está la política, para transformar la vida de las personas para mejor y yo me siento orgullo del trabajo que ha realizado el Servicio Nacional de la Mujer. La mujer no tiene que ser dependiente de nadie”, afirmó este jueves el mandatario, quien remarcó que su Administración trabajará hasta el 11 de marzo, fecha en que asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

Isla de Pascua es un territorio amigo de las ideas de Boric, quien llegó a la presidencia enarbolando el discurso de la descentralización y los derechos de los pueblos indígenas. La isla apoyó a la derrotada candidata presidencial de la izquierda Jeannete Jara en las elecciones presidenciales (54,4% versus 45,5% al republicano José Antonio Kast) y fue una de las ocho de las 346 comunas en las que ganó la opción de aprobar la propuesta constitucional redactada por la izquierda dura en 2022, cuando fracasó la propuesta que impulsaba el Gobierno. El aterrizaje de Boric el miércoles por la tarde, sin embargo, dio una señal —aunque tímida—, de que los ánimos en la isla no eran los mejores.

Una treintena de pascuenses se congregaron en el aeropuerto, según testigos presenciales, para protestar contra su llegada en el descuento de su mandato. “Si viene con un objetivo de recoger las inquietudes, las necesidades de la isla, claramente que llega muy tarde”, criticó la alcaldesa de Rapa Nui, quien puso como ejemplo que el presidente ha visitado la Antártida o la Isla Juan Fernández, a la que volverá a ir antes de dejar el cargo. “Esta visita finalmente de última hora demuestra que en realidad nosotros nunca fuimos realmente una prioridad”, añadió en T13 Radio previo a recibir al mandatario, con quien se reunió a solas en una sala del Mataveri apenas pisó el territorio insular.

Según la prensa local, Arévalo le hizo ver a Boric el malestar de la comunidad rapanui por su tardía visita, a lo que el presidente respondió que cuando se habían organizado viajes anteriores, había ocurrido alguna catástrofe natural que había impedido que se concentraran. Y, al igual que el mensaje de la portavoz Camila Vallejo, traspasó el mensaje de que el Gobierno no es solo el presidente, sino también sus ministros y subsecretarios, los que algunos sí han visitado la isla en estos casi cuatro años, como la responsable de la cartera de Obras Públicas, Jessica López. La alcaldesa aprovechó para levantar el reclamo de que, a diferencia de otras comunas de Chile, la isla debe invertir recursos municipales para sostener servicios públicos, como el pago de funcionarios del hospital, de la Policía de Investigaciones (PDI) o de la delegación provincial.

Gabriel Boric a su llegada a la isla, el 18 de febrero. Gobierno de Chile

Luego del encuentro privado, el presidente chileno y la alcaldesa se reunieron con autoridades del Gobierno central y local donde Boric abordó la polémica, todavía fresca, de la remoción a comienzos de enero de la pascuense Manahi Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda por defender la autodeterminación de Rapa Nui en sus redes sociales y saltarse el protocolo diplomático para responder una entrevista, en la que también expuso una postura similar sobre el autogobierno. La decisión de la Cancillería de Boric se produjo a principios de enero, tras varias semanas en que la oposición presionó para que Pakarati abandonara el cargo. La exembajadora se integró el 1 de febrero a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública (Dirac) del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que volvió a sacar ronchas en las derechas.

El presidente defendió ante las autoridades isleñas el que Pakarati haya continuado con labores diplomáticas y que él no quería que se le diera un castigo mayor, según informó la prensa local. Al comienzo de la Administración de izquierdas, Boric había nombrado a Pakarati como su encargada de protocolo. También abordaron los desafíos en conectividad, infraestructura, educación, sustentabilidad y seguridad que enfrenta la isla. Como dijo la alcaldesa a EL PAÍS, el ingreso de la droga dura va al alza y el consumo de alcohol está aumentando en niños pequeños, por lo que están buscando implementar un programa de apoyo social y educativo para los menores y las familias.

La autonomía fue un tema obligado durante el viaje. El 2 de febrero se realizó una consulta indígena en Rapa Nui organizada por el Gobierno de Boric —en la línea de su compromiso de campaña— que planteaba desvincular administrativa y políticamente a la isla de la Región de Valparaíso, situada a 3.600 kilómetros, y dotarla de personalidad jurídica, patrimonio propio y un presupuesto autónomo. Si los isleños apoyaban el plan, el Ejecutivo iba a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para otorgarle un estatuto especial a Isla de Pascua, sin embargo, el 87% de los que votaron lo rechazaron.

La comunidad Honui, que corresponde a una entidad representativa de la isla y que agrupa a 32 familias, dio a conocer el resultado, aclarando que no debía interpretarse como una renuncia a la histórica demanda de la autonomía o al autogobierno. “Por el contrario, expresa una objeción política al modo en que el Estado ha conducido este proceso, a la insuficiencia de garantías, a la falta de consensos amplios y a la ausencia de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de institucionalidad para Rapa Nui”.

La alcaldesa, que el año pasado viajó a Santiago para impulsar la elaboración de un estatuto especial de administración y Gobierno en lo que quedaba de mandato del Gobierno de Boric, explicó que el problema fue la forma en que el ministerio del Interior realizó la consulta. El pueblo pretendía definir la bajada del estatuto. En este viaje, el presidente recogió el guante y dijo que no era de los que creía que la gente no entendió lo que votó. Pero es uno de los compromisos que se deja sin cumplir en su mandato.